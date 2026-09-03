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Resumen

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Usuarios de Estados Unidos denunciaron la caída de la plataforma de inteligencia artificial. (Foto: Generada con IA / Gemini)
Usuarios de Estados Unidos denunciaron la caída de la plataforma de inteligencia artificial. (Foto: Generada con IA / Gemini)
Por Agencia EFE

Las plataformas de inteligencia artificial (IA) ChatGPT (desarrollada por OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic) y Grok (SpaceXAI) sufren este jueves una caída a nivel global, según el portal especializado DownDetector.

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