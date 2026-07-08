El laboratorio de inteligencia artificial (IA) OpenAI ha anunciado que este jueves comenzará el despliegue de su nuevo modelo insignia, GPT-5.6 Sol, y los modelos Terra y Luna.

La tecnológica estadounidense ha utilizado su cuenta oficial en X (antes Twitter) para detallar que el jueves lanzará globalmente su modelo insignia GPT-5.6 Sol, al igual que Terra, el dedicado al trabajo diario, y Luna, un modelo rápido y asequible.

OpenAI anunció el 26 de junio la disponibilidad de una vista previa limitada de la serie GPT-5.6, en la que ahora identifica cada variante con nombre propio (Sol, Terra y Luna), en línea con la tendencia del sector de dar nombres a los modelos en vez de números de versión, como ya hace Anthropic con Sonnet, Opus o Fable, el más reciente.

OpenAI destacó que lanzó GPT-5.6 Sol como “el conjunto de seguridad más robusto hasta la fecha”, y explicó que reforzó las protecciones para actividades de mayor riesgo, para solicitudes cibernéticas sensibles y para usos indebidos reiterados.

En este sentido, OpenAI llega con GPT-5.6 Sol tres meses después del lanzamiento de Claude Mythos, que se ha convertido en la solución por excelencia para la ciberseguridad desde abril con evaluaciones, como la del Instituto de Seguridad de IA del Reino Unido (AISI), que confirmó un salto real frente a modelos anteriores.

GPT-5.6 Sol, along with Terra and Luna, will launch publicly this Thursday.



We’re expanding preview access globally now. pic.twitter.com/Uk5HcfSc2e — OpenAI (@OpenAI) July 8, 2026

No obstante, OpenAI ha ganado terreno frente a Anthropic en tareas de codificación agéntica, donde Sol obtuvo un 88,8 por ciento, situándose por delante de Claude Opus 4.8, que registró un 78,9 por ciento. Con el modo Ultra, la puntuación de Sol sube a 91,9 por ciento para superar a todos los modelos de Claude, incluido Opus 4.8 y Fable 5, que queda varios puntos atrás con puntuaciones entre el 83,4 por ciento y 84,3 por ciento.

De momento, OpenAI no ha publicado el rendimiento de Sol en SWE-Bench Pro, que mide la resolución completa de incidencias reales de GitHub, y en el que Claude Fable 5 (otro modelo clase Mythos) mantiene la ventaja más amplia publicada, con un 80,3 por ciento frente al 58,6 por ciento de GPT-5.5, según detalló Anthropic en su anuncio el 9 de junio.

Cabe recordar que GPT-5.6 Sol no es todavía un modelo de producción real, ya que hasta ahora ha limitado su acceso a unas 20 organizaciones, mientras se espera su despliegue global para el jueves, tal como ha indicado OpenAI en su publicación en X.

Sí que está disponible su precio, el cual es de 5 dólares por cada millón de tokens de entrada y 30 dólares de salida.

Sobre las otras dos variantes de GPT-5.6, Terra y Luna, la primera es un modelo equilibrado que tiene puesto el foco en las tareas cotidianas a las que se enfrenta el usuario con ChatGPT.

Esta variante se caracteriza por ser una opción muy capaz y de menor coste, con un rendimiento competitivo frente a GPT-5.5, pero con la distinción de que es dos veces más barata que este último. Su precio es de 2,50 dólares por millón de tokens de entrada y 15 dólares por millón de tokens de salida.

GPT-5.6 Luna es el modelo más rápido y asequible, y está optimizado para una alta eficiencia en coste y velocidad con un precio que se queda en un dólar por cada millón de tokens de entrada y 6 dólares por millón de tokens de salida.