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Resumen

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Imagen de GPT-5.6 Sol.
Imagen de GPT-5.6 Sol.
/ OPENAI
Por Agencia Europa Press

El laboratorio de inteligencia artificial (IA) OpenAI ha anunciado que este jueves comenzará el despliegue de su nuevo modelo insignia, GPT-5.6 Sol, y los modelos Terra y Luna.

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