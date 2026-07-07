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Resumen

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Tilly Norwood es muy popular en las redes sociales. (Foto: tillynorwood.com)
Tilly Norwood es muy popular en las redes sociales. (Foto: tillynorwood.com)
Por Agencia EFE

Tilly Norwood, una creación hecha con inteligencia artificial (IA) que ha causado polémica en la industria cinematográfica, protagonizará su primera película llamada ‘Misaligned’.

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