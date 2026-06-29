Netflix está comenzando a exigir a los usuarios que asignen direcciones de correo únicas para cada perfil dentro de una misma cuenta, de manera que cada persona tendrá sus propias credenciales de inicio de sesión aunque estén compartiendo la cuenta de la plataforma de ‘streaming’.

Más allá de los recientes aumentos de precio en sus tarifas de suscripción, la compañía también está lanzando novedades para el inicio de sesión en la plataforma, con una actualización que busca controlar quién visualiza sus contenidos en las cuentas compartidas.

Se trata de un nuevo sistema que establece que los usuarios deben asociar una dirección de correo independiente a cada perfil dentro de una misma cuenta de Netflix, con lo que iniciarán sesión con dichas credenciales, en lugar de utilizar un único correo general del propietario de la cuenta como hasta ahora.

Así lo han compartido algunos usuarios a través de plataformas como Reddit, donde han compartido haber experimentado problemas para iniciar sesión en Netflix y, tras ello, recibir una notificación informativa de este nuevo requisito.

De igual forma lo ha confirmado la propia Netflix en declaraciones a Arstechnica, donde ha aclarado que este nuevo inicio de sesión se comenzó a implementar el 15 de junio de este año para todos los usuarios a nivel global.

“Añade una dirección de correo electrónico a tu perfil para iniciar sesión más fácilmente, recuperar tu cuenta, recibir sugerencias personalizadas y mucho más”, explica Netflix en la notificación enviada a los usuarios. Aunque la compañía no ha compartido más información al respecto.

Como resultado, cada perfil funcionará como si fuese una cuenta independiente, aunque dentro de una cuenta principal. De hecho, una vez se configuran cuentas de correo independientes para cada perfil, los usuarios comienzan a recibir sus propias notificaciones y comunicaciones por mail. Asimismo, Netflix podrá llevar un seguimiento más preciso de la actividad de cada persona.

Por su parte, los usuarios han criticado la medida alegando complicaciones para iniciar sesión en dispositivos donde se utilizan varias cuentas, como puede ser una televisión del hogar. Hasta ahora, estas personas alternaban entre perfiles sin complicaciones, ahora deberán identificarse cada uno con su correo. No obstante, se ha de tener en cuenta que esta novedad no se aplica a las cuentas para menores de Netflix.