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Resumen

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Los usuarios han criticado la medida de Netflix alegando complicaciones para iniciar sesión en dispositivos donde se utilizan varias cuentas, como puede ser una televisión del hogar (Foto de Michael Yanow/NurPhoto)
Los usuarios han criticado la medida de Netflix alegando complicaciones para iniciar sesión en dispositivos donde se utilizan varias cuentas, como puede ser una televisión del hogar (Foto de Michael Yanow/NurPhoto)
/ MICHAEL YANOW
Por Agencia Europa Press

Netflix está comenzando a exigir a los usuarios que asignen direcciones de correo únicas para cada perfil dentro de una misma cuenta, de manera que cada persona tendrá sus propias credenciales de inicio de sesión aunque estén compartiendo la cuenta de la plataforma de ‘streaming’.

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