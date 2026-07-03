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Fotografía del 5 de Junio de 2026 cedida por David Gutiérrez del robot humanoide llamado Pemba (c) en la cumbre del volcán Chimborazo. (Foto de EFE/ David Gutiérrez)
Fotografía del 5 de Junio de 2026 cedida por David Gutiérrez del robot humanoide llamado Pemba (c) en la cumbre del volcán Chimborazo. (Foto de EFE/ David Gutiérrez)
/ DAVID GUTIÉRREZ
Por Agencia EFE

El Chimborazo, la montaña más alta de Ecuador y el punto más cercano al sol medido desde el centro del planeta, fue escenario de un logro histórico cuando un robot humanoide superó pruebas de movilidad, eficiencia de baterías y comunicación a más de 6.000 metros de altitud, lo que es un nuevo camino para el uso de la robótica en los estudios de conservación en condiciones extremas.

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