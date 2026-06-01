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Diseño de referencia para robots humanoides.
Diseño de referencia para robots humanoides.
/ NVIDIA
Por Agencia Europa Press

Nvidia ha presentado un nuevo diseño de referencia basado en la plataforma Isaac GR00T y el ordenador Jetson Thor para democratizar los robots humanoides de frontera en el ámbito de la investigación.

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