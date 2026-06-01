Nvidia ha presentado un nuevo diseño de referencia basado en la plataforma Isaac GR00T y el ordenador Jetson Thor para democratizar los robots humanoides de frontera en el ámbito de la investigación.

El diseño de referencia ofrece a investigadores y desarrolladores los componentes que permiten crear un robot humanoide que alcanza una altura de cerca de 1,80 metros, con un peso de 68 kilos y cuenta con dos manos táctiles con cinco dedos cada una, para la manipulación de objetivos.

Se basa en la plataforma Isaac GR00T, que ofrece un conjunto de ‘software’ y de modelos de código abierto para dar soporte al razonamiento, el aprendizaje y el comportamiento multitarea de los robots, con el Jetson Thor para realizar inferencias y control en tiempo real directamente en el robo, como informa en un comunicado.

El robot funciona con un procesador Jetson AGX Thor T5000, compuesto por una GPU Blackwell con un rendimiento de IA de 2.070 teraflops FP4, una CPU Arm de 14 núcleos, 128 GB de memoria unificada y un rango de potencia configurable de 40 a 130 vatios.

Además de contar con soporte para la conectividad mediante Ethernet, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB y una variedad de micrófonos y altavoces para interacción por voz, ofrece una autonomía de aproximadamente tres horas con una capacidad de batería de 15 Ah (0,972 kWh).

Nvidia ha confirmado que este diseño de referencia se empleará en investigaciones en Ai2, ETH Zurich, el Centro de Robótica de Stanford y el Laboratorio de Robótica y Control Avanzado de la UC San Diego.