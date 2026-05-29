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Capturas de imágenes obtenidas el 29 de mayo de 2026, de contenido de video generado por el usuario en la página X de @JConcilus y compartidas en redes sociales, muestran la explosión del cohete New Glenn de Blue Origin durante un vuelo de prueba el 28 de mayo de 2026 en Cabo Cañaveral, Florida. El video del incidente muestra humo saliendo de debajo del cohete, que mide 98 metros (321 pies) de altura, antes de que se incendie por completo en una enorme bola de fuego. Las autoridades informaron que no hubo heridos. JohnCn (@JConcilus) on X / UGC / AFP
Capturas de imágenes obtenidas el 29 de mayo de 2026, de contenido de video generado por el usuario en la página X de @JConcilus y compartidas en redes sociales, muestran la explosión del cohete New Glenn de Blue Origin durante un vuelo de prueba el 28 de mayo de 2026 en Cabo Cañaveral, Florida. El video del incidente muestra humo saliendo de debajo del cohete, que mide 98 metros (321 pies) de altura, antes de que se incendie por completo en una enorme bola de fuego. Las autoridades informaron que no hubo heridos. JohnCn (@JConcilus) on X / UGC / AFP
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Por Agencia EFE

Un cohete de la empresa aeroespacial Blue Origin, fundada por el magnate Jeff Bezos, explotó en la noche del jueves en Cabo Cañaveral, en el estado de Florida (EE.UU.), durante una prueba en una plataforma de lanzamiento, lo que supone un nuevo revés para la compañía en su competencia con SpaceX.

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