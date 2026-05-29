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Junto con iOS 27, el fabricante de iPhone también revelará finalmente las novedades de su versión actualizada de Sir
Junto con iOS 27, el fabricante de iPhone también revelará finalmente las novedades de su versión actualizada de Sir
/ Chris Ratcliffe
Por Agencia Europa Press

Apple está ultimando los detalles de su nueva iteración de sistema operativo iOS 27 y su versión asistente de inteligencia artificial (IA) renovado Siri, que contará con un diseño integrado en toda la experiencia de ‘software’, ya sea accediendo desde el Dynamic Island con la interfaz de ‘Buscar o preguntar’ como a través de su aplicación independiente o con funciones específicas en la aplicación de Cámara y Fotos, según Gurman.

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