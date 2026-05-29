Apple está ultimando los detalles de su nueva iteración de sistema operativo iOS 27 y su versión asistente de inteligencia artificial (IA) renovado Siri, que contará con un diseño integrado en toda la experiencia de ‘software’, ya sea accediendo desde el Dynamic Island con la interfaz de ‘Buscar o preguntar’ como a través de su aplicación independiente o con funciones específicas en la aplicación de Cámara y Fotos, según Gurman.

Como es habitual, los de Cupertino darán a conocer las novedades de su nuevo sistema operativo para iPhone en el marco de su conferencia anual para desarrolladores WWDC 2026, prevista para celebrarse el próximo lunes 8 de junio.

Junto con iOS 27, el fabricante de iPhone también revelará finalmente las novedades de su versión actualizada de Siri, tras los múltiples retrasos de su lanzamiento y de la mano del acuerdo plurianual cerrado con Google, que permitirá basar sus Modelos Fundacionales en los modelos de Gemini y la tecnología en la nube de Google.

Teniendo todo ello en cuenta y ante la llegada de la WWDC, el periodista de Bloomberg Mark Gurman, ha compartido un primer vistazo del diseño de esta renovada versión de Siri, con ilustraciones realizadas en base a declaraciones compartidas por fuentes con conocimiento de los planes de la empresa.

En este sentido, según se ha mostrado, los usuarios podrán acceder a una nueva interfaz de ‘Buscar o preguntar’ impulsada por Siri que aparecerá al deslizar con el dedo hacia abajo desde la parte central de la pantalla del ‘smartphone’. El asistente también se podrá activar como se hace actualmente, es decir, manteniendo pulsado el botón lateral o diciendo ‘Siri’ en voz alta.

Esta interfaz, que surgirá directamente desde el Dynamic Island con bordes con un halo brillante, será similar en formato a la que ya se ofrece iOS 26, y mostrará igualmente sugerencias de aplicaciones utilizadas frecuentemente y búsquedas recientes, entre otros resultados, en base a la solicitud del usuario y sus hábitos.

Sin embargo, según las fuentes, Siri también podrá consultar datos personales de los usuarios accediendo aplicaciones como el calendario, el correo electrónico y los mensajes, teniendo en cuenta esta información para complementar de forma inteligente la solicitud requerida, sin necesidad de que sea el usuario el que acceda a dichas ‘apps’. Por ejemplo, los usuarios podrán realizar una pregunta para asistir a un evento y que Siri tenga en cuenta si ya tienen otro evento agendado el mismo día.

Se prevé que los usuarios también puedan utilizar otros asistentes de IA como ChatGPT de OpenAI o Gemini de Google, en lugar de Siri, para responder a sus solicitudes, según se muestra en las imágenes. Igualmente, en esta interfaz de ‘Buscar o preguntar’ las respuestas a las preguntas de los usuarios aparecerán recogidas en tarjetas de texto enriquecido, que se podrán ampliar para seguir preguntando directamente en la aplicación de Siri.

Siguiendo esta línea, otra forma de utilizar el asistente renovado será a partir de su propia aplicación independiente, que permitirá conversar a través de comandos de voz o texto y también posibilitará acompañar las conversaciones de fotos o documentos. En este caso, su funcionamientos será similar al de otros ‘chatbots’. Asimismo, tendrá una interfaz oscura de forma predeterminada y permitirá gestionar el historial de conversaciones, como ya adelantó Gurman recientemente.

SIRI EN LAS APLICACIONES DE CÁMARA Y FOTOS

Además de todo ello, las fuentes relacionadas también han indicado al medio citado que Siri se integrará directamente en la aplicación de Cámara para, apoyado en las capacidades de Visual Intelligence, identificar automáticamente lo que se está enfocando, ya sea un menú o un objeto concreto y recibir información al respecto.

El asistente renovado también se integrará en la aplicación de Fotos, donde se ofrecerá con nuevas herramientas impulsadas por IA como Reencuadrar y Extender. Según Gurman, estas opciones permitirán cambiar la perspectiva de una fotografía modificando el encuadre, así como generar nuevos elementos que terminen de completar los marcos de la foto para extenderla a un formato concreto.

Es decir, Siri será capaz de comprender la información mostrada en pantalla y utilizar la búsqueda en la web y sus capacidades de IA para llevar a cabo distintas tareas.