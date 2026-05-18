Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta fotografía muestra el logotipo de Siri, un asistente digital desarrollado por Apple Inc., en la pantalla de un teléfono inteligente en Burdeos, en el suroeste de Francia, el 14 de febrero de 2025. (Foto de Philippe LOPEZ / AFP)
Esta fotografía muestra el logotipo de Siri, un asistente digital desarrollado por Apple Inc., en la pantalla de un teléfono inteligente en Burdeos, en el suroeste de Francia, el 14 de febrero de 2025. (Foto de Philippe LOPEZ / AFP)
/ PHILIPPE LOPEZ
Por Agencia Europa Press

Apple está preparando su versión renovada del asistente Siri con la privacidad de los usuarios como eje central, al incluir opciones como borrar automáticamente las conversaciones en el chat de la aplicación independiente de Siri para evitar almacenar información del usuario, según Mark Gurman.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.