Mientras esperamos la llegada de los primeros autómatas humanoides, el mercado tecnológico peruano se calienta con la incorporación de una categoría poco explorada en el consumo masivo: la robótica aplicada al movimiento humano. Coolbox, la cadena peruana especialista en tecnología, anunció oficialmente el lanzamiento de la línea de exoesqueletos de la marca Hypershell, una serie de dispositivos ‘wearable’ diseñados para potenciar el rendimiento físico en actividades al aire libre y en la vida cotidiana.

Aunque se realizó una presentación oficial hace unos días, El Comercio tuvo una sesión en exclusiva con representantes de la empresa, quienes destacaron que este lanzamiento forma parte de una estrategia para acercar tendencias globales de alto valor funcional al consumidor local.

Y, aunque estos dispositivos podrían utilizarse en personas con dificultades para movilizarse, no se trata de herramientas médicas, sino asistentes robóticos que utilizan inteligencia artificial (IA) para interpretar el movimiento del usuario y brindar asistencia en tiempo real.

Expandiendo los límites humanos

El exoesqueleto de Hypershell consiste en una estructura externa que se coloca sobre el cuerpo, específicamente sujetada a la cintura y los muslos, con el fin de asistir el desplazamiento de las piernas. Según explicó Marcelo Bazán, CEO de Coolbox Perú y México: “La tecnología no se mide en especificaciones, sino en lo que te permite lograr. Para nosotros, tecnología es igual a disfrutar más la vida y expandir tus límites”.

Marcelo Bazán, CEO de Coolbox, posa con dos de los tres modelos de exoesqueletos de Hypershell que empezarán a comercializar en el Perú desde junio. / Coolbox

El funcionamiento del equipo se basa en tres pasos tecnológicos fundamentales. Primero, el dispositivo cuenta con sensores multimediales y una computadora de alta precisión (IMU) ubicada en la cintura, que registra constantemente la inclinación, velocidad y rotación del movimiento humano. Segundo, algoritmos avanzados de IA procesan estos datos en apenas 0,03 segundos para comprender la intención del usuario y actuar en consecuencia. Finalmente, un motor de alta potencia (que varía según el modelo) entrega la fuerza necesaria para facilitar la marcha, especialmente en terrenos difíciles o con carga adicional.

Además del manejo manual del equipo, están disponibles múltiples opciones de personalización a través de una aplicación móvil –compatible para iOS y Android- con la que se puede ajustar la asistencia del motor según el peso, estatura y edad del usuario.

Modelos para cada necesidad

Coolbox ha introducido tres versiones del dispositivo para el mercado peruano:

X Go: Se trata de modelo de entrada, con una potencia de 400 vatios y una autonomía de 15 kilómetros.

Se trata de modelo de entrada, con una potencia de 400 vatios y una autonomía de 15 kilómetros. X Pro: Cuenta con 800 vatios de potencia, dos baterías y alcanza una velocidad de hasta 20 kilómetros por hora.

Cuenta con 800 vatios de potencia, dos baterías y alcanza una velocidad de hasta 20 kilómetros por hora. X Ultra: El tope de gama, fabricado con fibra de carbono y aleaciones de titanio para mayor ligereza. Ofrece 1.000 vatios de potencia y una autonomía de hasta 25 kilómetros por batería.

Estos equipos están diseñados para una amplia gama de usuarios, desde aficionados al trekking, hiking y ciclismo, hasta personas que recorren largas distancias a pie en la ciudad o que simplemente desean reducir la fatiga muscular diaria. Según pruebas independientes citadas durante la presentación, el uso del exoesqueleto puede reducir hasta en un 42% la frecuencia cardíaca y un 40% el consumo de oxígeno durante el ejercicio físico.

Marcelo Bazán enfatizó que con este paso “queremos que Coolbox sea el cuartel general de la robótica en el Perú. Este es el primer producto de robótica que traemos, pero es solo el comienzo”.