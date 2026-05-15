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Los exoesqueletos de Hypershell están pensados para deportistas y personas que busquen exigirse sus límites. Serán comercializados en el Perú a través de la cadena especializada en tecnología de Coolbox.
Los exoesqueletos de Hypershell están pensados para deportistas y personas que busquen exigirse sus límites. Serán comercializados en el Perú a través de la cadena especializada en tecnología de Coolbox.
/ Hypershell
Por Bruno Ortiz Bisso

Mientras esperamos la llegada de los primeros autómatas humanoides, el mercado tecnológico peruano se calienta con la incorporación de una categoría poco explorada en el consumo masivo: la robótica aplicada al movimiento humano. Coolbox, la cadena peruana especialista en tecnología, anunció oficialmente el lanzamiento de la línea de exoesqueletos de la marca Hypershell, una serie de dispositivos ‘wearable’ diseñados para potenciar el rendimiento físico en actividades al aire libre y en la vida cotidiana.

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