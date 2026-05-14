Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Chat de incógnito con Meta AI.
Chat de incógnito con Meta AI.
/ META
Por Agencia Europa Press

WhatsApp ha anunciado un nuevo tipo de chat que incrementa la privacidad cuando los usuarios hablan con el asistente Meta AI, el chat de incógnito, que será temporal y no guardará las conversaciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.