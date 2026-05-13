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También tendrá nuevos formatos premium de la mano de HP, Dell, Lenovo, Acer y Asus.
También tendrá nuevos formatos premium de la mano de HP, Dell, Lenovo, Acer y Asus.
/ GOOGLE
Por Agencia Europa Press

Google ha compartido un adelanto de una nueva categoría de ordenador, Googlebook, que está construido con ‘hardware’ premium y que tiene la inteligencia artificial de Gemini en el centro.

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