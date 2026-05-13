Google ha compartido un adelanto de una nueva categoría de ordenador, Googlebook, que está construido con ‘hardware’ premium y que tiene la inteligencia artificial de Gemini en el centro.

La compañía ha reunido lo mejor de Android --un sistema operativo moderno con aplicaciones de Google Play-- y de ChromeOS --que incorpora el navegador Chrome y su tienda de extensiones-- con un sistema inteligente basado en Gemini para crear Googlebook.

Googlebook es una nueva categoría de ordenador con inteligencia artificial, más concretamente, creado para el nuevo sistema Gemini Intelligence, para ofrecer una experiencia de usuario más personal.

La compañía ha destacado que introduce nuevas capacidades que los ordenadores estándar no tienen. Una de ellas es ‘Magic Pointer’, que transforma la experiencia del cursor para que convertirla en una nueva forma de interactuar con la IA a partir de elementos en la pantalla.

Googlebook también incorporará la creación de ‘widgets’ personalizados con Gemini a partir de una descripción, para lo que la IA buscará en internet o en aplicaciones de Google (como Gmail o Calendario) para establecer un espacio con toda la información organizada en el escritorio.

Y al formar parte del ecosistema de Android, este nuevo ordenador puede sincronizarse con las aplicaciones del teléfono para acceder a ellas sin necesidad de usar este otro dispositivo. Además, la función Quick Access se incorporan los archivos del teléfono en el navegador de manera nativa para que estén a mano y puedan utilizarse cuando se necesiten.

Google ha anunciado este nuevo ‘hardware’ en el marco de ‘The Android Show: I/O Edition’, y ha confirmado que llegará de la mano de socios como HP, Dell, Lenovo, Acer y Asus, en una variedad de formatos y construcciones ‘premium’.

Al igual que ocurre con los Chrombook, los Googlebook se distinguirán desde exterior por una franja brillante que llevarán en la carcasa, con los colores corporativos de la firma tecnológica.