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Resumen

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El estudio baraja la hipótesis de que las diferencias entre los niños que abrieron redes sociales prematuramente y quienes esperaron un poco más puedan atribuirse a un uso excesivo de las redes sociales y a las distracciones que esto supone para la atención de los alumnos.
El estudio baraja la hipótesis de que las diferencias entre los niños que abrieron redes sociales prematuramente y quienes esperaron un poco más puedan atribuirse a un uso excesivo de las redes sociales y a las distracciones que esto supone para la atención de los alumnos.
/ StartupStockPhotos/Pixabay
Por Agencia EFE

Los estudiantes que abren una cuenta en redes sociales al inicio de la adolescencia parecen obtener peores resultados en determinadas pruebas académicas de lengua y matemáticas, sugiere un estudio realizado entre 5.227 alumnos italianos.

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