icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Colaboración de Deezer y Winamp.
Colaboración de Deezer y Winamp.
/ DEEZER
Por Agencia Europa Press

Winamp y Deezer se han asociado para impulsar el servicio de suscripción de música premium Winamp Player, que llegará a principios de 2027 y combinará el catálogo y tecnología de transmisión de Deezer con bibliotecas locales, podcasts, radio por internet y contenido en la nube, en una experiencia unificada y personalizable.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.