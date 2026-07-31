Winamp y Deezer se han asociado para impulsar el servicio de suscripción de música premium Winamp Player, que llegará a principios de 2027 y combinará el catálogo y tecnología de transmisión de Deezer con bibliotecas locales, podcasts, radio por internet y contenido en la nube, en una experiencia unificada y personalizable.

Este ‘software’ gratuito de reproducción multimedia fue inicialmente diseñado para Windows, siendo muy utilizado en los años 90, aunque más tarde también se lanzó para iOS y Android. Sin embargo, la plataforma cerró en 2013 tras años de declive.

Winamp volvió a estar activo en 2023 con el lanzamiento de una nueva versión web de su servicio de reproducción de música para dispositivos móviles y de escritorio con un nuevo diseño, anunciando que abriría su código fuente para permitir el desarrollo colaborativo. Finalmente, la compañía acabó eliminando el repositorio de GitHub tras enfrentar algunos problemas con la liberación de su código.

Ahora, ha anunciado una alianza estratégica histórica con la plataforma digital de ‘streaming’ Deezer, que impulsará el servicio de suscripción de música premium de Winamp, previsto para lanzarse en el primer semestre de 2027.

Este nuevo servicio premium, Winamp Player, presentará “una experiencia auditiva completamente reinventada”, bajo la idea de “reinventar el reproductor de música para la era del ‘streaming’”, como ha compartido en un comunicado conjunto en la web de Deezer.

Winamp era un servicio de música, una aplicación muy popular en los 90s.

Por tanto, en el marco de este acuerdo, Deezer proporcionará su tecnología de transmisión de música de marca blanca y su catálogo de música global. Por su parte, Winamp podrá lanzar su propio servicio de suscripción premium bajo su propia marca. Además, el servicio se ofrecerá como una experiencia nativa de Winamp.

La compañía ha detallado que, a diferencia de las plataformas de ‘streaming’ digital tradicionales, Winamp Player “no se limitará a la transmisión de música”, sino que combinará el ‘streaming’ premium con las bibliotecas de música locales de los usuarios, así como emisoras de radio por internet, podcasts o colecciones personales en la nube.

Todo ello se mostrará con una interfaz “altamente personalizable”, nuevas funciones sociales y otras herramientas para descubrir y organizar el contenido, como han explicado ambas compañías.

“Hace más de veinticinco años, Winamp transformó la forma en que millones de personas escuchaban música digital. A pesar de la enorme evolución de los servicios de streaming en la última década, Winamp cree que el concepto fundamental del reproductor de música se ha mantenido prácticamente inalterado. La compañía ahora pretende desafiar ese statu quo una vez más”, ha sentenciado.

Además, los más de 40 millones de usuarios a nivel global que aún utilizan activamente el reproductor de escritorio Winamp, dispondrán automáticamente del servicio de suscripción de música premium de la marca.

“Esta alianza con Deezer nos da acceso a tecnología de streaming de primer nivel y a uno de los catálogos musicales más completos del mundo, lo que nos permite concentrarnos en lo más importante: crear un producto Winamp único que reúna todo lo que los usuarios desean escuchar en un solo lugar”, ha valorado al respecto el director ejecutivo de Winan Group, Alexandre Saboundjian.

Por su parte, el director comercial de Deezer ha subrayado que su papel será “respaldar la visión de Winamp y ofrecer una experiencia musical de última generación, mediante tecnología de vanguardia, un catálogo musical global y dos décadas de experiencia acercando a los fans a sus artistas favoritos”.

Con todo, Winamp compartirá más información sobre Winamp Player y su lanzamiento en los próximos meses.