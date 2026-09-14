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Resumen

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El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, reclamó que "ningún país puede gobernar esta tecnología por sí solo, ninguna empresa debería poder decidir por sí sola qué riesgos debe aceptar el mundo, y ninguna persona debería verse obligada a renunciar a sus derechos humanos a cambio de promesas de progreso tecnológico". (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, reclamó que "ningún país puede gobernar esta tecnología por sí solo, ninguna empresa debería poder decidir por sí sola qué riesgos debe aceptar el mundo, y ninguna persona debería verse obligada a renunciar a sus derechos humanos a cambio de promesas de progreso tecnológico". (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
/ FABRICE COFFRINI
Por Agencia EFE

Todos los derechos humanos “están en riesgo, incluidos los derechos a la vida, la alimentación, la privacidad, la salud y la seguridad”, debido al acelerado desarrollo de la inteligencia artificial (IA), advirtió este lunes el alto comisionado de la ONU Volker Türk.

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