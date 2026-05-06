Apple ofrecerá a los usuarios la posibilidad de elegir el servicio de inteligencia artificial (IA) que quieran usar para potenciar las funciones de Apple Intelligence, en lo que llama ‘extensiones’ y que estará disponible con iOS 27.

La compañía de Cupertino no ha sabido mantenerse en la carrera de la inteligencia artificial. Aunque lanzó funciones inteligentes con el sistema Apple Intelligence, su evolución no ha seguido el ritmo de la competencia, algo que se percibe especialmente en el asistente Siri, muy alejado de las capacidades que sí ofrecen servicios como Gemini o ChatGPT.

Aunque Apple cubre algunas de las carencias en Siri con ChatGPT, no ha resultado ser suficiente, y se ha visto obligado a trabajar con Google para rediseñar los modelos de IA que impulsan el asistente virtual y con Anthropic para trabajar en la infraestructura de Apple Intelligence.

Los avances en inteligencia artificial llegarán con iOS 27 en otoño, y harán con la posibilidad de elegir el servicio de IA que impulsará las funciones de Apple Intelligence, para generar y editar textos e imágenes, entre otras, como han indicado fuentes conocedoras de este asunto a Bloomberg.

Para ello, Apple ofrecerá acceso a una serie de modelos de IA de terceros y extenderá esta estrategia también a Siri, para que sea posible cambiar ChatGPT por otro ‘chatbot’. Estos servicios de IA tendrán soporte a través de la App Store.

Apple denomina este enfoque ‘Extensiones’, y da acceso a capacidades de IA generativa para las aplicaciones ya instaladas en el dispositivo, como Apple Intelligence, Siri o funciones como Image Playground.