Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La compañía de Cupertino no ha sabido mantenerse en la carrera de la inteligencia artificial. (Foto: Composición)
La compañía de Cupertino no ha sabido mantenerse en la carrera de la inteligencia artificial. (Foto: Composición)
Por Agencia Europa Press

Apple ofrecerá a los usuarios la posibilidad de elegir el servicio de inteligencia artificial (IA) que quieran usar para potenciar las funciones de Apple Intelligence, en lo que llama ‘extensiones’ y que estará disponible con iOS 27.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.