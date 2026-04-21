El relevo en Apple marca un punto de inflexión. Tras años bajo el liderazgo de Tim Cook, la compañía apostará por John Ternus como nuevo CEO, en un movimiento que podría redefinir su rumbo en una industria cada vez más exigente y saturada.

Apple lideró la transformación de los teléfonos móviles con la llegada del iPhone. Desde entonces, la compañía no solo ha acumulado grandes ingresos, sino también una presión constante por innovar. Los usuarios siguen de cerca cada anuncio, pero en un mercado cada vez más saturado —donde las diferencias entre competidores son mínimas— la firma de la manzana carga con la expectativa de reinventar la industria. Cuando no lo logra, la crítica es inmediata: “es más de lo mismo”. ¿Podrá cambiar esa percepción tras uno de los mayores relevos en su historia reciente?

Ternus no es un ejecutivo tradicional. Ingresó a Apple en 2001 y ha estado al frente de la ingeniería de hardware, participando en proyectos clave como el desarrollo del iPad, el iPhone, los AirPods y la transición a Apple Silicon. Su perfil técnico le da una ventaja: conoce el producto desde dentro y ha estado ligado a decisiones fundamentales en la evolución reciente de la compañía.

John Ternus en un escenario con una gran pantalla que proyecta un producto de la empresa Apple con su precio de US$5.999.

Su llegada anticipa un posible giro en el enfoque. Mientras Cook consolidó a Apple como una máquina de eficiencia y rentabilidad, Ternus podría inclinar la balanza hacia la ingeniería y el diseño de producto. No implica una ruptura, pero sí un cambio en las prioridades: del “cómo vender” al “qué construir”.

Este perfil también podría influir en la cultura interna y en la narrativa externa. Ternus es visto como un líder cercano y técnico, más asociado al laboratorio que a la estrategia financiera. Eso podría reforzar la credibilidad de Apple en hardware y devolver protagonismo a la innovación en un momento clave.

¿Cómo se comparará la gestión de John Ternus con la de su antecesor Tim Cook?

Sin embargo, el nuevo CEO asume en un contexto desafiante. Apple enfrenta presión en inteligencia artificial —en la que anda rezagada—, dependencia de la cadena de suministro asiática y un mercado chino más complejo para el iPhone. Además, persiste la duda sobre si su estilo prudente será una fortaleza o un límite en un entorno que exige rapidez.

El mayor cambio, por ahora, podría estar en el discurso. Apple pasaría de la imagen de gestión impecable a la de un ingeniero al mando. Pero en una empresa acostumbrada a marcar el rumbo de la industria, la legitimidad no vendrá del cargo, sino de los productos. Ahí es donde Ternus tendrá que demostrar si está a la altura del legado.