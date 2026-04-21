Resumen

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635 (ARCHIVOS) En esta foto publicada por Apple, John Ternus de Apple presenta la nueva MacBook Pro durante un evento en línea de presentación de nuevos productos en Apple Park en Cupertino, California, el 18 de octubre de 2021. Tim Cook de Apple dejará su cargo como director ejecutivo del gigante tecnológico californiano este año, cediendo el puesto al veterano de la compañía John Ternus, mientras Apple navega por un panorama tecnológico transformado por la IA, anunció la compañía el 20 de abril de 2026. (Foto de Handout / Apple Inc. / AFP)
635 (ARCHIVOS) En esta foto publicada por Apple, John Ternus de Apple presenta la nueva MacBook Pro durante un evento en línea de presentación de nuevos productos en Apple Park en Cupertino, California, el 18 de octubre de 2021. Tim Cook de Apple dejará su cargo como director ejecutivo del gigante tecnológico californiano este año, cediendo el puesto al veterano de la compañía John Ternus, mientras Apple navega por un panorama tecnológico transformado por la IA, anunció la compañía el 20 de abril de 2026. (Foto de Handout / Apple Inc. / AFP)
/ HANDOUT
Por Redacción EC

El relevo en Apple marca un punto de inflexión. Tras años bajo el liderazgo de Tim Cook, la compañía apostará por John Ternus como nuevo CEO, en un movimiento que podría redefinir su rumbo en una industria cada vez más exigente y saturada.

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