La conferencia para desarrolladores Google I/O 2026 concluyó este 19 de mayo, dejándonos con un vistazo del futuro visionado por la compañía en el que los agentes de inteligencia artificial toman un papel principal.

Agentes IA

Gemini Spark fue el anuncio principal de la velada, un agente personal que funciona 24/7 en la nube y que realiza tareas como resumir y redactar documentos y correos, organizar tareas, monitorear pendientes y conectarse servicios dentro y fuera del ecosistema Google.

No es la única novedad relacionada a la inteligencia artificial que anunció la compañía, que anunció también Gemini 3,5, un “salto histórico” de la tecnología que procesa tareas complejas en tiempo récord, tiene un razonamiento mucho más profundo y conversa de forma idéntica a una persona.

Es este mismo motor IA el que empodera al buscador tradicional de la compañía, cambiando completamente la manera en que ‘googleamos’ las cosas. Y es que según indican, ahora Google ya no solo te dará links, sino que también ahora planificará tus viajes, resolverá problemas complejos de un solo vistazo y organizará la información de forma dinámica y utilitaria.

Avances en Flow

Este avance a la inteligencia artificial también está disponible para la generación de videos con una actualización de Flow, la herramienta de creación de videos por IA de Google, y Flow Music, para creación de música.

Este programa utiliza Gemini Omni Flash, un modelo capacitado para crear contenido a partir de distintos formatos, empezando por videos. Según la compañía, combina la inteligencia de Gemini con nuestros modelos generativos de contenido multimedia y representa un salto en la comprensión del mundo, las capacidades multimodales y la edición precisa de video. Omni es como Nano Banana, pero para videos. Para los creativos que usan Google Flow, Omni Flash les permite combinar la inspiración del mundo real con contenido generado y refinar ideas, incluyendo hacer sugerencias a sus usuarios.

También ha sido capacitada para mantener la continuidad de personajes, incluyendo su apariencia y los diálogos, algo esencial para cualquier producción fílmica.

Adios Google Glass, hola Android XR

Una década después del fracaso de Google Glass, la compañía vuelve a competir en el terreno de las gafas inteligentes hasta ahora dominado por Meta con Android XR.

Android XR, las gafas inteligentes de Google. / Google

El proyecto, una colaboración con Samsung y Qualcomm, buscan cumplir con la misión de proporcionar gafas inteligentes que puedan brindar ayuda en el momento sin distraerte de lo que estás haciendo.

Habrá dos tipos: lentes de audio que te ofrecen ayuda mediante voz directamente en el oído y lentes con pantalla que te muestran la información que necesitas en el momento justo. Ambos te permiten tener las manos libres y la cabeza en alto, y puedes obtener ayuda de Géminis con solo pedírsela.

Las gafas de audio se lanzarán primero, a finales de este año, y están hechas en colaboración con marcas especializadas en lentes como Gentle MOnster y Warby Parker. Los lentes de realidad aumentada deberán esperar un poco más para su salida.

Aquí tienes algunas de las funciones que traen los lentes de audio.