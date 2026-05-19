La conferencia para desarrolladores Google I/O 2026 concluyó este 19 de mayo, dejándonos con un vistazo del futuro visionado por la compañía en el que los agentes de inteligencia artificial toman un papel principal.
La conferencia para desarrolladores Google I/O 2026 concluyó este 19 de mayo, dejándonos con un vistazo del futuro visionado por la compañía en el que los agentes de inteligencia artificial toman un papel principal.
Gemini Spark fue el anuncio principal de la velada, un agente personal que funciona 24/7 en la nube y que realiza tareas como resumir y redactar documentos y correos, organizar tareas, monitorear pendientes y conectarse servicios dentro y fuera del ecosistema Google.
No es la única novedad relacionada a la inteligencia artificial que anunció la compañía, que anunció también Gemini 3,5, un “salto histórico” de la tecnología que procesa tareas complejas en tiempo récord, tiene un razonamiento mucho más profundo y conversa de forma idéntica a una persona.
Es este mismo motor IA el que empodera al buscador tradicional de la compañía, cambiando completamente la manera en que ‘googleamos’ las cosas. Y es que según indican, ahora Google ya no solo te dará links, sino que también ahora planificará tus viajes, resolverá problemas complejos de un solo vistazo y organizará la información de forma dinámica y utilitaria.
Avances en Flow
Este avance a la inteligencia artificial también está disponible para la generación de videos con una actualización de Flow, la herramienta de creación de videos por IA de Google, y Flow Music, para creación de música.
Este programa utiliza Gemini Omni Flash, un modelo capacitado para crear contenido a partir de distintos formatos, empezando por videos. Según la compañía, combina la inteligencia de Gemini con nuestros modelos generativos de contenido multimedia y representa un salto en la comprensión del mundo, las capacidades multimodales y la edición precisa de video. Omni es como Nano Banana, pero para videos. Para los creativos que usan Google Flow, Omni Flash les permite combinar la inspiración del mundo real con contenido generado y refinar ideas, incluyendo hacer sugerencias a sus usuarios.
También ha sido capacitada para mantener la continuidad de personajes, incluyendo su apariencia y los diálogos, algo esencial para cualquier producción fílmica.
Adios Google Glass, hola Android XR
Una década después del fracaso de Google Glass, la compañía vuelve a competir en el terreno de las gafas inteligentes hasta ahora dominado por Meta con Android XR.
El proyecto, una colaboración con Samsung y Qualcomm, buscan cumplir con la misión de proporcionar gafas inteligentes que puedan brindar ayuda en el momento sin distraerte de lo que estás haciendo.
Habrá dos tipos: lentes de audio que te ofrecen ayuda mediante voz directamente en el oído y lentes con pantalla que te muestran la información que necesitas en el momento justo. Ambos te permiten tener las manos libres y la cabeza en alto, y puedes obtener ayuda de Géminis con solo pedírsela.
Las gafas de audio se lanzarán primero, a finales de este año, y están hechas en colaboración con marcas especializadas en lentes como Gentle MOnster y Warby Parker. Los lentes de realidad aumentada deberán esperar un poco más para su salida.
Aquí tienes algunas de las funciones que traen los lentes de audio.
Pregunta sobre lo que ves: hazle preguntas a Gemini sobre cualquier cosa que veas. Encuentra opiniones sobre el restaurante que acabas de pasar, aprende el nombre de una formación nubosa que veas en el cielo o descifra rápidamente un cartel de estacionamiento que te resulte confuso.
Navega con facilidad: los lentes saben dónde te encuentras y a qué dirección vas, así que te darán instrucciones intuitivas paso a paso. Gemini también puede agregar paradas en el camino o buscar restaurantes cercanos en función de tus preferencias.
Mantente en contacto, sin usar las manos: gestiona llamadas, envía mensajes de texto y pídele a Gemini que resuma los mensajes perdidos sin que tengas que buscar tu teléfono. O pídele que reproduzca una música que complemente el ambiente donde te encuentras, todo desde las bocinas privadas y con sonido sumamente nítido que se ubican sobre la oreja.
Captura y edita: captura fotos y videos de alta calidad al instante. Con un solo comando, puedes tomar una foto y usar Nano Banana para quitar las distracciones del fondo o transformar tus imágenes de manera divertida. Prueba diciendo “Hey Google, toma una foto y ponles a todos sombreros graciosos”.
Traduce voz y texto: obtén traducciones en tiempo real con audio que coincida con el tono y la altura de la voz de la persona que te habla. O sencillamente mira el texto de un menú o de un cartel y escúchalo traducido.
Obtén ayuda con tus tareas: Gemini Intelligence se encarga de realizar tareas en varios pasos en segundo plano. Gemini puede preparar el pedido del café en Doordash sin que saques el teléfono del bolsillo. De lo único que debes encargarte es de la confirmación final del pedido.
Accede a tus aplicaciones: pide un viaje en Uber, aprende un idioma nuevo con Mondly y mucho más, usando sólo tu voz con las aplicaciones del teléfono. Los lentes son compatibles con teléfonos iOS y Android.