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YouTube busca proteger la identidad de las personas frente a videos producidos con inteligencia artificial. (Foto: AFP)
YouTube busca proteger la identidad de las personas frente a videos producidos con inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

YouTube ha ampliado el lanzamiento de su herramienta de detección de ‘deepfakes’ para todos los creadores de contenido de la plataforma mayores de 18 años, de cara a ayudar a un mayor número de personas a proteger su identidad en la plataforma.

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