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Resumen

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Cada interacción en internet contribuye a construir una huella digital que puede permanecer durante años.
Cada interacción en internet contribuye a construir una huella digital que puede permanecer durante años.
/ Unsplash
Por Christian Mestanza Arquiñigo

Todo el que pasa por este mundo deja una huella física. Cuando nacemos, vamos al colegio, a la universidad, nos titulamos, nos casamos, etc., todo queda registrado en documentos. El mundo virtual no es tan diferente. La huella digital es el rastro de datos e información que dejamos al utilizar internet y dispositivos electrónicos. Se construye cada vez que abrimos una cuenta, realizamos una compra, utilizamos una aplicación o interactuamos en redes sociales.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.