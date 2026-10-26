El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha compartido que apagar el ‘smartphone’ durante cinco minutos es una de las medidas de seguridad que lleva a cabo diariamente para proteger el dispositivo de infecciones de ‘malware’, tratándose de una forma efectiva de lidiar con algunos virus, aunque no es eficaz con todos.

Este método de protección es ampliamente conocido en el sector de la ciberseguridad y se basa en, sencillamente, apagar el ‘smartphone’ durante un periodo de cinco minutos cada día y, tras ello, volverlo a encender y utilizarlo con normalidad.

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Como resultado, se consigue proteger el móvil frente a la actuación de posibles virus “sobre todo los que tienen mucha actividad”, tal y como ha explicado Sánchez en su paso por el programa de televisión La Revuelta, donde ha detallado que se trata de un método que le aconsejaron desde el departamento de Sistemas de la Moncloa.

Aunque a primera vista pueda parecer poco efectivo, durante esos cinco minutos que el móvil permanece apagado, lo que se consigue es una limpieza de la memoria RAM, de manera que se eliminan los posibles virus, troyanos o herramientas de espionaje ‘spyware’ que estén alojados en este componente del dispositivo.

Esto se debe a que algunos de estos ‘malwares’ se instalan exclusivamente en la memoria volátil del teléfono para no dejar rastro en el almacenamiento. Por tanto, como al apagar el dispositivo se borra la memoria RAM por completo porque deja de funcionar, también se detienen los procesos temporales ejecutados, como los de los posibles virus.

Asimismo, ciertos programas maliciosos requieren mantener una sesión conectada en segundo plano para enviar datos a servidores externos, por lo que apagar el equipo rompe dichas conexiones de red.

Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Foto: EFE/ Javier Lizon / Javier Lizon

Siguiendo esta línea, este método también puede servir para evitar ataques de ‘cero-clic’, que son aquellos que infectan el ‘smartphone’ sin que el usuario pulse nada. Es el caso del programa de espionaje Pegasus, del que fue víctima el propio Sánchez en 2022, y que recopila información de un dispositivo y lo transmite a una entidad externa sin el consentimiento ni el conocimiento del propietario.

Estos ‘spywares’ requieren mantener un ciclo de ejecución constante, por tanto, interrumpir el sistema de forma periódica los inutiliza y reduce el margen de maniobra de los ciberdelincuentes.

Con todo, el método de apagar el ‘smartphone’ durante cinco minutos ha sido abalado en ocasiones anteriores por instituciones como la Agencia de Seguridad de Estados Unidos (NSA), que lo incluye en su guía de mejores prácticas para dispositivos móviles.

HERRAMIENTAS DE REINICIO SIMILARES EN IPHONE Y ANDROID

De hecho, los propios sistemas operativos de los ‘smartphones’ han ido incluyendo herramientas similares de reinicio para proteger los dispositivos con el mismo fin.

En el caso de Android, el pasado año agregó una función que reinicia el móvil automáticamente cuando se detecta que ha estado bloqueado durante tres días consecutivos. De esta forma, regresa a un estado de Before First Unlock (BFU) -previo al primer desbloqueo-, un momento en el que los datos aún están cifrados porque no se han desbloqueado, así como tampoco se ha introducido la contraseña o el inicio de sesión biométrico y, por tanto, es más complicado acceder a esta información sensible.

Es decir, si el dispositivo no se utiliza durante al menos 72 horas, esta función asegura que se mantenga en un estado más protegido hasta que se vuelva a utilizar.

Por su parte, Apple también introdujo una herramienta de seguridad para los iPhones con iOS 18.1 en 2024, que reinicia el dispositivo y lo bloquea de forma automática cuando detecta un tiempo de inactividad, de cara a dificultar los intentos de ‘hackeo’.

Al igual que la función de Android, este reinicio lleva al dispositivo a un estado anterior al desbloqueo, en el que todavía no se ha abierto ninguna aplicación ni otro tipo de contenido, lo que dificulta el acceso a sus datos, incluso, dificultando los análisis forenses.

No obstante, en este caso el reinicio se ejecuta automáticamente pasadas 96 horas desde que el usuario desbloqueó el dispositivo por primera vez después de encenderlo.

. Foto: EFE

NO SIRVE PARA TODOS LOS ‘MALWARES’ Y CIBERATAQUES

Con todo, conviene tener en cuenta que, aunque estos reinicios son un método útil en una amplia variedad de casos de ciberataques, no sirven para todos los ‘malwares’ ni se pueden considerar un sistema de antivirus.

Es decir, este método no es capaz de eliminar aplicaciones maliciosas instaladas de forma permanente en el almacenamiento, así como tampoco puede eliminar archivos infectados que se ejecutan de nuevo al volver a encender el móvil, entre otros tipos de ataques.

Por tanto, se trata de un procedimiento recomendable para mantener la seguridad del dispositivo, siempre como complemento a otras prácticas de ciberseguridad, como mantener el sistema operativo actualizado o utilizar la verificación en dos pasos.

De hecho, se ha de tener en cuenta que, incluso las medidas de seguridad de reinicio del sistema operativo no son infalibles. Por ejemplo, la empresa canadiense especializada en el análisis digital forense Magnet Forensics compartió recientemente haber desarrollado una herramienta llamada GrayKey Preserve que elude el reinicio de inactividad de los iPhone, al preservar los datos del dispositivo indefinidamente.

En concreto, esta herramienta mantiene el iPhone en un estado permanente de ‘Después del primer desbloqueo’ (AFU, por sus siglas en inglés), que es el estado en el que se encuentra el dispositivo cuando se ha desbloqueado con el código o Face ID/Touch ID al menos una vez después de encenderse o reiniciarse. Al contrario que con el BFU, en el estado AFU algunas de las claves que permiten desencriptar los datos confidenciales ya aparecen en la memoria RAM.