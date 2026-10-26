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Resumen

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La técnica de protección es ampliamente conocido en el sector de la ciberseguridad
La técnica de protección es ampliamente conocido en el sector de la ciberseguridad
/ Unsplash
Por Agencia Europa Press

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha compartido que apagar el ‘smartphone’ durante cinco minutos es una de las medidas de seguridad que lleva a cabo diariamente para proteger el dispositivo de infecciones de ‘malware’, tratándose de una forma efectiva de lidiar con algunos virus, aunque no es eficaz con todos.

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