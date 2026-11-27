Este viernes 27 de noviembre se realiza una nueva jornada del Black Friday, que inicialmente nace en Estados Unidos, pero que hoy en día tiene impacto mundial, impulsado por las ventas y compras por Internet y también por el uso de la inteligencia artificial.

Pero también aumentan los intentos de engaños, como correos, mensajes de whatsapp o SMS falsos anunciando grandes ofertas, sitios web fraudulentos, estafas en redes sociales, secuestro de cuentas, malwares en anuncios publicitarios, entre otros.

En este contexto, ESET Latinoamérica comparte las estafas más comunes en esta temporada de descuentos.

Uno de los golpes más comunes es conocido como Tiendas falsas. Los cibercriminales copian el logo, los colores y hasta la dirección web de marcas conocidas. Se realiza el pago por un producto y este nunca llega.

También está la modalidad de Mensajes, para lo cual se usa SMS, WhatsApp o correo con descuentos increíbles o envíos ‘retenidos’. En este caso, vía mensajes directos buscan atraer víctimas con grandes e increíbles ofertas, o regalos. El objetivo es recolectar datos personales y los datos de la tarjeta de crédito.

En esta temprada de ventas online, recomiendan verificar los sitios donde se compran. (Foto: Difusión)

Otra modalidad gira en torno a los anuncios y sorteos en redes que llevan a sitios falsos o piden datos para ‘participar’. Es común que se atraigan interesados a un premio, una promoción o una oportunidad de compra mediante un anuncio, aquí el problema es que el enlace al que dirigen puede ser malicioso o dirija a un sitio falso.

“Desde ESET advertimos que, para darse cuenta de una estafa, lo principal es estar alerta a algunos puntos comunes claves de los engaños: Precios demasiado buenos para ser reales, urgencias del tipo ‘solo por hoy’, remitentes con correos genéricos y vendedores que piden pagar por transferencia.”, comenta Rodrigo Alvarez, Investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Los principales consejos de seguridad que comparten desde ESET para no caer en engaños, son escribir directamente la dirección URL a la que se quiere ingresar, revisar que el vendedor o tienda tenga buena reputación o reseñas y permitan devolver en caso de insatisfacción con el producto, y utilizar medios de pagos que permitan hacer reclamos, en caso de poder contactarse por cualquier inconveniente con la compra.