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Resumen

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El nuevo OmniBook Ultra Flip 14 de HP puede dar un giro de 360 grados hasta convertirse en una tablet.
El nuevo OmniBook Ultra Flip 14 de HP puede dar un giro de 360 grados hasta convertirse en una tablet.
/ Daniel Bedoya Ramos
Por Daniel Bedoya Ramos

La inteligencia artificial (IA) ya forma parte de nuestras vidas, es cierto, pero habían algunos detalles que faltaban en las PC: que venga instalada en la misma computadora y que funcione, incluso, sin tener acceso a la nube. Esto es lo que sucede con Omnibook Ultra Flip 14, una laptop de HP que da nuevas opciones para la productividad.

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