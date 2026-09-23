La inteligencia artificial (IA) ya forma parte de nuestras vidas, es cierto, pero habían algunos detalles que faltaban en las PC: que venga instalada en la misma computadora y que funcione, incluso, sin tener acceso a la nube. Esto es lo que sucede con Omnibook Ultra Flip 14, una laptop de HP que da nuevas opciones para la productividad.

A simple vista se trata de una laptop normal; sin embargo, se trata de un dispositivo convertible, también conocido como 2 en 1, ya que puede girar 360 grados y convertirse en una tablet. Por eso viene con un lápiz óptico que facilita su desempeño.

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Hemos tenido la oportunidad de probar el desempeño del Omnibook Ultra Flip 14. Y para conocer mejor su capacidad, es importante revisar antes algunas especificaciones.

Especificaciones Dimensión 31,37 x 21,62 x 1,49 cm Peso 1.34 kg Monitor 14″ Sistema operativo Windows 11 Home Procesador Intel Core Ultra 7 Almacenamiento 1TB RAM 32GB Color Atmospheric blue aluminum

No es una laptop grande, y eso lo confirman sus 14″ de dimensión de pantalla. Se siente bastante compacta y fácil de manejar. No es voluminosa. Por el contrario, es bastante delgada. Aun así, el material basado en aluminio parece darle más solidez por lo que manipular el dispositivo no genera temor.

Al ser tan delgada, lo más previsible es que no tenga muchos conectores o puertos físicos. Es algo común en esta época. El Omnibook Ultra Flip 14 solo cuenta con tres puertos USB-Tipo C. Es decir, a través de ellos puedes conectar tu teléfono celular, o cualquier otro dispositivo de manera directa. Pero, debes descartar uno cuando lo tengas enchufado a una fuente de energía.

Además, tiene un Jack de 3.5mm. La cámara web es de 9MP y está optimizada con inteligencia artificial. Por seguridad, tiene un cierre físico.

Omnibook Ultra Flip 14 es una laptop compacta, fácil de transportar y resistente. / Daniel Bedoya Ramos

El nuevo Omnibook Ultra Flip 14 es bastante delgado y solo incluye tres puertos USB-Tipo C. / Daniel Bedoya Ramos

Una de las partes resaltantes en el Omnibook Ultra Flip 14 es su bisagra que permite manipular con tranquilidad el panel superior. / Daniel Bedoya Ramos

Pero si algo sobresale en la estructura del Omnibook Ultra Flip 14 es su pantalla.

Estamos ante una pantalla OLED que ofrece una resolución 3K (2880 x 1800), suficiente para ver gráficos con suficiente claridad, y, además, alcanza una luminocidad de 500 nits, en contenido de alto rango dinámico. Para ver videos, películas, series o jugar videojuegos da una grata experiencia.

Pero lo más importante es el trabajo. El nivel de imagen de la pantalla se complementa con otra característica: es una pantalla táctil. Esto resulta beneficioso si haces algún trabajo de edición, ya sea de video o de imagen. Además, la laptop viene acompañada con un lápiz óptico recargable.

La bisagra tiene un giro de 360 grados que permite convertir la laptop en una tablet. / Daniel Bedoya Ramos

Pero, como se ve en esta fotografía, el Omnibook Ultra Flip 14 es una laptop 2 en 1. Es decir, es un dispositivo que cuenta con una bisagra de giro de 360 grados. De esa manera, la laptop se convierte en una tablet.

Al ser un equipo de 14″ se puede decir que está en el límite. Como tablet, se puede cargar tranquilamente, sin que se caiga de la mano. Puede tener una posición vertical y el giro de la imagen es rápido, lo que facilita el trabajo.

Sin embargo, es necesario remarcar que cuando se gira toda la pantalla, el teclado queda en la parte posterior, y resulta un poco incómodo al tacto, mientras se sostiene el dispositivo.

Aun así, hay una posición que resulta más cómoda. Si colocas la bisagra como si fuera un arco, queda entonces la pantalla frente al usuario y el teclado en la parte posterior. Sobre una mesa, y usando el lápiz óptico, el trabajo puede ser una experiencia más práctica y gratificante.

Una entrada a la inteligencia artificial

Esta es la otra sorpresa del Omnibook Ultra Flip 14: la inteligencia artificial.

HP integra en esta laptop su propia plataforma de inteligencia artificial llamada AI Companion, que se encuentra en solo algunos dispositivos. Y aquí entra en acción el procesador Intel Core Ultra 7, un chip conocido por contar con una unidad de procesamiento neuronal para las actividades con inteligencia artificial.

Según indica la misma compañía en su página web, los modelos que actualmente ejecutan AI Companion son GPT-4o, que es un modelo generativo multimodal y multilingüe preentrenado, y que pertenece a OpenAI. Esto es importante entenderlo. No se trata de un modelo propio de HP.

Este es AI Companion, la plataforma de inteligencia artificial que integra HP a su Omnibook Ultra Flip 14. / Daniel Bedoya Ramos

La aplicación AI Companion cuenta con una biblioteca que le permite acceder a los archivos personales para interactuar. / Daniel Bedoya Ramos

También hay que mencionar que la plataforma AI Companion aparece como Beta. Esto quiere decir que se viene actualizando e integrando más herramientas. Según informaron a este Diario, ya está disponible en las PC HP con IA de última generación compatibles, y viene instalado.

¿Qué es lo que permite hacer esta aplicación?

En síntesis, se puede decir que permite hacer consultas, generar o resumir contenido, analizar archivos y acceder a funciones para optimizar el equipo. Pero lo interesante es que cuenta con dos opciones para interactuar con la IA: En el dispositivo y Nube. En el primero se indica que los datos permanecerán siempre privados, sin embargo, en el segundo el procesamiento se hará en la nube, es decir, una red de servidores. Aun así, al cambiar por la Nube se indica también que los datos no saldrán del dispositivo y no se usarán para entrenar un modelo de IA.

Como plataforma de análisis de datos resulta interesante. Su chatbot es rápido y efectivo. Es un modelo que puede operar incluso sin conexión a Internet, ya que ya ha sido entrenado, aunque las capacidades pueden estar limitadas. Un punto en contra es que no permite la generación de imágenes.

En conclusión, resulta interesante el dispositivo también para administrar la gran información, ya sea documentos, fotos, videos, etc., que se encuentre almacenada. Es decir, el Omnibook Ultra Flip 14 aparece hoy como una puerta para ingresar a la IA y ser más productivo.