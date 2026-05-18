El buen desempeño de una laptop es clave para gran parte de las actividades diarias, como el trabajo, el estudio o la comunicación, ya que cualquier demora afecta directamente al flujo de las tareas. Sin embargo, un estudio de Roskilde University señala que entre 11 % y 20 % del tiempo frente a la computadora se pierde por fallas, lentitud o fricciones técnicas, lo que vuelve indispensable identificar estos errores.

Con el objetivo de ayudar a los usuarios a desarrollar sus tareas cotidianas de manera óptima, a continuación cuatro errores frecuentes que afectan directamente la velocidad del sistema y la experiencia diaria y la recomendación de expertos de Asus para evitarlos:

Dejar aplicaciones y programas innecesarios activos: Muchas laptops se ralentizan porque mantienen aplicaciones en segundo plano y programas que se ejecutan automáticamente al encender el equipo. Servicios de mensajería, sincronización en la nube o utilidades poco usadas consumen memoria y procesador. Para evitarlo, se recomienda cerrar los programas que no se estén usando desde el Administrador de tareas (Ctrl + Shift + Esc) y desactivar aplicaciones innecesarias en el inicio del sistema. Postergar actualizaciones del sistema y del software: Evitar las actualizaciones puede parecer conveniente, pero con el tiempo afecta la estabilidad y el rendimiento. Estas mejoras suelen incluir optimizaciones del sistema, correcciones de errores y una mejor gestión de recursos. Mantener el software al día permite que la laptop funcione de forma más ágil, segura y consistente en el día a día. Ignorar el sobrecalentamiento del equipo: El calor excesivo obliga al sistema a reducir automáticamente su rendimiento para proteger los componentes, un proceso conocido como thermal throttling. Equipos con buen diseño térmico, como las laptops de la línea ASUS Zenbook, incorporan sistemas de enfriamiento con ventiladores de perfil delgado, conductos de aire optimizados y gestión térmica a nivel de firmware, lo que permite sostener cargas de trabajo prolongadas con menor caída de desempeño. Trabajar con almacenamiento lento o saturado: El tipo y estado del almacenamiento influyen directamente en la velocidad diaria. Discos duros o unidades casi llenas generan demoras al abrir archivos y aplicaciones. Las laptops modernas integran unidades SSD que permiten arranques más rápidos, mejor multitarea y una experiencia general mucho más fluida.

“En muchos casos, la sensación de lentitud no responde a la potencia del equipo, sino a cómo se administra. Optimizar configuraciones básicas permite extender el rendimiento diario, sacándole mayor provecho a tu laptop”, señala Bruno Albín, especialista en tecnología de ASUS Perú.

En este escenario, pequeños ajustes permiten recuperar velocidad y mejorar la experiencia de uso sin necesidad de realizar cambios drásticos. Corregir estos errores ayuda a que la laptop responda mejor a las exigencias diarias y acompañe de forma más eficiente las actividades cotidianas.