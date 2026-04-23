Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Christian Mestanza Arquiñigo

Asus ha decidido celebrar el décimo aniversario de Kojima Productions con un dispositivo que no pasa desapercibido. La ROG Flow Z13 “Kojima Edition” es una colaboración con el estudio de Hideo Kojima que toma como base su laptop gaming 2 en 1 y lo convierte en un objeto que parece salido directamente de Death Stranding.

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