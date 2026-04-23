Asus ha decidido celebrar el décimo aniversario de Kojima Productions con un dispositivo que no pasa desapercibido. La ROG Flow Z13 “Kojima Edition” es una colaboración con el estudio de Hideo Kojima que toma como base su laptop gaming 2 en 1 y lo convierte en un objeto que parece salido directamente de Death Stranding.

El resultado es una máquina que plantea una pregunta interesante: ¿es una laptop, un convertible o un producto pensado más para fans y coleccionistas?

Un diseño que roba protagonismo

El cambio más evidente está en el diseño. Los tonos sobrios de la versión estándar han sido reemplazados por un acabado dorado mate combinado con fibra de carbono, junto a grabados que identifican puertos y componentes ocultos con un estilo técnico que recuerda al universo del juego.

Perfil lateral del equipo en modo laptop, donde se aprecia la bisagra trasera desplegable y la variedad de puertos disponibles.

Los detalles van más allá de lo estético. En la parte trasera, una rejilla de ventilación se integra en fibra de carbono y otra ha sido grabada con láser, formando patrones punteados. Los laterales presentan estrías que evocan el casco de una nave espacial.

El teclado también refuerza esta identidad: teclas blancas y doradas (con WASD destacado), tipografía de estilo militar y retroiluminación blanca regulable. A esto se suma una funda rígida —casi una maleta— inspirada en el universo del juego.

Detalle del panel trasero con acabado en dorado mate y patrones grabados con láser que evocan el estilo técnico del universo de Kojima.

No hay duda: estamos ante un equipo con fuerte componente de colección, y eso también se refleja en su precio. En Perú, se vende desde S/ 14.999, por lo que no es un dispositivo precisamente barato.

Convertible: entre laptop y tablet

Más allá del diseño, la Flow Z13 mantiene su esencia como dispositivo 2 en 1, capaz de funcionar como laptop o tablet.

El sistema magnético permite acoplar o desacoplar el teclado con facilidad. Sin embargo, la pantalla es pesada y el teclado ligero, por lo que la estabilidad depende de una bisagra trasera desplegable que actúa como soporte. Es funcional, pero limita su uso en superficies poco firmes.

Debajo de esta bisagra se encuentra también la bahía para SSD M.2, lo que permite expandir el almacenamiento de forma sencilla, algo poco común en este tipo de equipos.

El equipo dentro de su estuche, que replica una estética industrial y futurista alineada con el universo de Death Stranding.

Pantalla y rendimiento: el verdadero punto fuerte

Aquí es donde el equipo realmente destaca. Mantiene la configuración más potente del modelo, con procesador Ryzen AI MAX+ 395, gráficos Radeon integrados y nada menos que 128 GB de RAM LPDDR5X a 8000 MT/s.

La pantalla ROG Nebula IPS de 13,4 pulgadas y resolución 1600p ofrece una experiencia muy cercana a un panel OLED. Es vibrante, alcanza hasta 500 nits de brillo y funciona a 180 Hz, lo que reduce el desenfoque y mejora la respuesta en juegos.

Además, es compatible con lápiz óptico, multitáctil y gestos, lo que la vuelve versátil para tareas creativas y profesionales.

En gaming, el rendimiento es sólido para su tamaño. No reemplaza a una laptop con GPU dedicada, pero logra un equilibrio interesante entre potencia y portabilidad.

La Flow Z13 sobre su funda rígida, inspirada en una maleta de transporte, refuerza su enfoque como edición de colección.

Conectividad y experiencia de uso

A diferencia de muchos convertibles, este modelo ofrece una buena variedad de puertos: dos USB 4, un USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, jack de audio, lector microSD y puerto de carga dedicado.

Esto permite conectar periféricos sin adaptadores e incluso usar una eGPU para mejorar el rendimiento gráfico. También incluye Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Pantalla en uso con videojuego, destacando su panel de alta tasa de refresco y el teclado con diseño blanco y dorado característico.

En el apartado multimedia, integra cámara trasera de 13 MP y frontal infrarroja de 5 MP con Windows Hello.

La batería de 70 Wh ofrece hasta nueve horas de uso en tareas ligeras, aunque en gaming se reduce a una o dos horas, algo esperable en este tipo de equipos.

¿Para quién es esta edición?

¿La ROG Flow Z13 “Kojima Edition” es simplemente una laptop potente con un diseño distinto?. No, es un producto de nicho, pensado para fans, coleccionistas o usuarios que buscan algo fuera de lo convencional.

En lo esencial, sigue siendo la misma Flow Z13 de gama alta, pero con una identidad mucho más marcada. La gran pregunta no es si es buena —porque lo es—, sino si su propuesta estética y su precio justifican la inversión.