Ver películas es una de las actividades que más placer me generan. Ir al cine, claro está, es una experiencia irremplazable; sin embargo, la reservo para los estrenos. Los proyectores para el hogar, en cambio, se han vuelto uno de mis gadgets favoritos, ya que me permiten disfrutar de la pantalla grande y sonido envolvente desde casa. Las últimas semanas he estado probando un modelo nuevo. Aquí te cuento cómo me fue.

El Epson Lifestudio Pop EF-61 no busca competir con proyectores de cine en casa más potentes, sino ofrecer una alternativa portátil para ver contenido en pantalla grande sin depender de un televisor.

El modelo, recientemente lanzado por la firma nipona, es una alternativa más económica a equipos como el EF-22 o el EpiqVision EF12. Eso no lo hace menos interesante; por el contrario, tiene algunas ventajas (aunque también contras).

Ficha técnica:

Ficha técnica: Epson Lifestudio Pop EF-61 Modelo Epson EF-61W Blanco (V11HB72040) Tipo Proyector portátil para entretenimiento en casa Tecnología de proyección 3LCD LED RGB Resolución nativa Full HD (1920 x 1080 píxeles) Relación de aspecto 16:9 Brillo 700 lúmenes Contraste 5.000.000:1 Compatibilidad HDR HDR10, HLG Tamaño máximo de proyección Hasta 150 pulgadas Corrección trapezoidal Vertical automática ±20° / horizontal automática ±20° Enfoque y ajuste Ajuste automático de imagen, corrección trapezoidal y evitación de obstáculos Sistema operativo Google TV Funciones smart Asistente de Google y Chromecast integrado Audio Sound by Bose, 10 W, compatible con Dolby Audio Conectividad inalámbrica Wi-Fi, Bluetooth Puertos 1 x HDMI 2.0 (ARC/eARC), 1 x USB-A 2.0, 1 x USB-B 2.0, salida jack 3,5 mm Vida útil Hasta 20.000 horas Dimensiones 199 x 190 x 75 mm Peso 1,6 kg Consumo energético 83 W

Diseño

El lente frontal integra sensores que ayudan a funciones como el autoenfoque y la corrección automática de la imagen.

Hablemos primero de su diseño. La esencia de este proyector es ser compacto: su finalidad es poder transportarlo con facilidad a cualquier lado. A diferencia de otros modelos un poco más grandes y pesados, el EF-61 pesa solo 1,6 kg, casi como una laptop, y tiene dimensiones de 199 mm x 190 mm x 75 mm. Movilizarlo no es para nada un problema.

El cuerpo del proyector está construido principalmente en plástico con acabado mate. La sensación al tacto es sólida y ligera, lo que refuerza su enfoque portátil y facilita moverlo entre distintas habitaciones.

En la parte frontal, además del lente del proyector, encontramos dos sensores a cada lado. En los laterales vemos rejillas para la ventilación y salida del sonido, mientras que en la zona posterior se ubican los puertos de conectividad: entrada HDMI 2.0 compatible con eARC/ARC y HDCP 1.4, puerto USB-A para la reproducción desde periféricos o dispositivos de almacenamiento, salida de audio jack de 3,5 mm, punto de conexión a la corriente y el botón de encendido y apagado.

En la parte posterior del proyector se ubican los puertos de conectividad, entre ellos HDMI, USB-A, salida de audio y la entrada de alimentación.

Imagen y audio

Hablemos ahora de la experiencia audiovisual, que finalmente es lo más importante en un proyector. La compañía promete mantener calidad de imagen hasta en 150 pulgadas (unos 3,80 metros). No he podido disfrutarla en toda su amplitud, pero sí lo puse a prueba en una pared de 2,20 metros, que equivalen aproximadamente a 81 pulgadas, con un resultado totalmente óptimo. Encontramos nitidez en la imagen y un buen tratamiento del color, es decir, cuadros que no se sobresaturan.

El proyector incluye cuatro modos de imagen predeterminados: Estándar, Cinema, Vivo y Natural. En las pruebas, el modo Estándar ofrece una imagen equilibrada, aunque con una ligera tendencia a resaltar los tonos azules y verdes. El modo Cinema reduce esa intensidad y opta por una temperatura de color más cálida, lo que favorece los amarillos y resulta más adecuado para ver películas en ambientes oscuros. El modo Vivo, por su parte, aumenta la saturación para lograr colores más intensos y llamativos, mientras que Natural lleva ese enfoque cálido un paso más allá, con tonos todavía más amarillentos que buscan acercarse a una reproducción más suave de la imagen.

También es posible calibrar de manera más personalizada los niveles de la imagen, como la salida de luz, el brillo, el contraste, la saturación, el tono o la nitidez, entre otros.

La resolución del dispositivo es Full HD (1920 x 1080 píxeles), el brillo es de 700 lúmenes y es compatible con HDR10 y HLG. Asimismo, el EF-61 utiliza la tecnología 3LCD de Epson, que emplea tres paneles separados para proyectar simultáneamente los colores rojo, verde y azul. A diferencia de algunos proyectores que generan los colores de forma secuencial, este sistema permite mantener el mismo nivel de brillo tanto en las imágenes blancas como en las de color, lo que se traduce en tonalidades más intensas y naturales. Además, al proyectar los colores al mismo tiempo evita el llamado “efecto arcoíris”, un fenómeno visual que puede aparecer en otros sistemas de proyección, donde se ven destellos rojos, verdes y azules cuando se mueve la mirada.

El EF-61 permite proyectar películas y series en pantallas de gran tamaño, incluso en espacios domésticos relativamente pequeños.

El dispositivo cuenta también con un sistema de corrección trapezoidal, de tal manera que la imagen proyectada se adapta bien a cada pared y encuadra correctamente el contenido, incluso ajustando los colores según la superficie. Por otro lado, incluye un sistema para bloquear la imagen cada vez que se topa con un obstáculo. Esto sirve para evitar recibir directamente la luz en los ojos, algo que puede resultar incómodo o incluso dañino. No podemos dejar de mencionar la corrección automática de imagen, aunque, valgan verdades, esto es algo que cada vez más proyectores incorporan.

Una película no solo se disfruta con una buena imagen: el sonido no solo complementa la experiencia, sino que puede marcar su éxito. ¿Cómo se escucha el audio en el EF-61?

Lo primero que cabe mencionar es que este proyector integra tecnología ‘Sound by Bose’, desarrollada en conjunto por la firma estadounidense y Epson. Gracias a ella, imagen y sonido se sincronizan correctamente. Incluye, además, cuatro modos de sonido calibrados para cada ocasión: Cinema, Diálogo, Música y Estándar. Todo esto hace que percibamos un sonido envolvente sin necesidad de altavoces adicionales.

No obstante, cabe señalar que no es el mejor audio que he escuchado en proyectores. Está bastante bien, pero creo que, aunque trabaja bien los tonos agudos, decae en los graves, lo que limita un poco la experiencia general. Curiosamente, esto me ocurre cuando veo películas; en cambio, si reproduzco música desde algún servicio de streaming como Spotify, esa diferencia es un poco menos notoria. En todo caso, solo son detalles.

Sistema

El Google TV integrado convierte al proyector en un dispositivo autónomo para el consumo de contenido. Desde la interfaz es posible acceder a más de 10.000 aplicaciones, entre ellas plataformas populares como Netflix, Disney+, YouTube, Twitch o Kick, sin necesidad de conectar un reproductor externo o un dispositivo adicional. Eso sí, Google Chrome no está disponible para descargar, un punto en contra, aunque se puede reemplazar por algún otro navegador.

La navegación se realiza mediante un control remoto sencillo, con acceso directo a varias de estas aplicaciones y compatibilidad con comandos de voz a través del asistente de Google. En la práctica, la experiencia se asemeja mucho a la de un televisor inteligente, con menús rápidos y recomendaciones de contenido organizadas en la pantalla principal.

La interfaz de Google TV permite acceder a aplicaciones de streaming directamente desde el proyector.

Como complemento, Epson ofrece la aplicación Epson Projection Studio, que permite controlar el proyector desde el teléfono. A través de esta app se puede conectar el dispositivo mediante código QR o enlace, ajustar el volumen, navegar por los menús o reproducir contenido de forma remota. La herramienta también permite crear experiencias de proyección personalizadas e interactivas, aunque en el uso cotidiano funciona sobre todo como un control adicional desde el móvil.

Como dato extra, es compatible con Google Home, por lo que podemos controlar dispositivos conectados —como lámparas o luces— directamente desde el proyector.

Conectividad y uso con consolas

El proyector también puede utilizarse como pantalla para dispositivos externos mediante su entrada HDMI. En nuestras pruebas lo conectamos a una consola y jugamos títulos como Resident Evil 2 y Call of Duty, con una experiencia fluida y sin problemas perceptibles de retraso en la imagen.

Esto permite usar el equipo no solo para ver series o películas, sino también como una pantalla grande para videojuegos, siempre que se juegue en un entorno con poca luz para aprovechar mejor la proyección.

Tambiénsirve como una pantalla grande para videojuegos

¿Vale la pena?

El Epson Lifestudio Pop EF-61 es un proyector pensado para quienes quieren disfrutar de una pantalla grande sin complicaciones. Su tamaño compacto, la facilidad para transportarlo y la integración de Google TV hacen que funcione prácticamente como un televisor portátil, capaz de reproducir contenido desde aplicaciones o dispositivos externos sin mayor configuración.

En nuestras pruebas, el equipo ofreció una buena calidad de imagen para uso doméstico, especialmente en ambientes con poca luz, donde el proyector puede mostrar mejor su nitidez y tratamiento del color. El sistema de sonido integrado cumple con solvencia para películas o series, aunque los graves podrían tener más presencia.

No es un proyector diseñado para competir con equipos de cine en casa de mayor potencia, pero tampoco lo pretende. Su propuesta está más ligada a la versatilidad: moverlo entre habitaciones, proyectar fácilmente en una pared o usarlo como pantalla para streaming y videojuegos.

En ese sentido, el EF-61 se posiciona como una alternativa interesante para quienes buscan una experiencia audiovisual más flexible que la de un televisor tradicional, con la ventaja adicional de poder convertir casi cualquier pared en una pantalla de gran tamaño.