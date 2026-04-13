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Resumen

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Gracias a su diseño portátil, el proyector puede colocarse fácilmente sobre mesas o repisas para proyectar contenido en cualquier pared.
Gracias a su diseño portátil, el proyector puede colocarse fácilmente sobre mesas o repisas para proyectar contenido en cualquier pared.
Por Christian Mestanza Arquiñigo

Ver películas es una de las actividades que más placer me generan. Ir al cine, claro está, es una experiencia irremplazable; sin embargo, la reservo para los estrenos. Los proyectores para el hogar, en cambio, se han vuelto uno de mis gadgets favoritos, ya que me permiten disfrutar de la pantalla grande y sonido envolvente desde casa. Las últimas semanas he estado probando un modelo nuevo. Aquí te cuento cómo me fue.

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