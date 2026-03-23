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Claro expande sus operaciones en Brasil. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Claro expande sus operaciones en Brasil. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
/ MAURO PIMENTEL
Por Agencia EFE

La empresa de telecomunicaciones Claro, propiedad del grupo mexicano América Móvil, anunció este domingo el cierre de un acuerdo para comprar una mayoría accionaria de la proveedora de internet brasileña Desktop.

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