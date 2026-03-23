Resumen
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La empresa de telecomunicaciones Claro, propiedad del grupo mexicano América Móvil, anunció este domingo el cierre de un acuerdo para comprar una mayoría accionaria de la proveedora de internet brasileña Desktop.
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