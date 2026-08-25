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Resumen

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Entre otras medidas obligatorias, la aplicación deberá colocar configuraciones más restrictivas a las cuentas de los menores de 16 años
Entre otras medidas obligatorias, la aplicación deberá colocar configuraciones más restrictivas a las cuentas de los menores de 16 años
Por Agencia EFE

La Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) de Brasil impuso este martes una multa de 153,7 millones de reales (unos 30 millones de dólares) a la empresa china ByteDance, propietaria de TikTok, tras identificar múltiples infracciones en el tratamiento de los datos personales de niños y adolescentes dentro de la plataforma.

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