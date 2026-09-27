Summer Tamayo tenía 25 años cuando comenzó a salir con quien ahora es su esposo, Mario Tamayo, de 24. Aunque había estudiado español durante cuatro años en la secundaria en Carolina del Sur, reconoce que apenas podía desenvolverse en el idioma cuando conoció a Mario, cuya primera lengua era el español. “No podía formar una oración de ninguna manera”, dijo la joven en conversación con TODAY, pero todo cambió aproximadamente un año después de que comenzaran su relación, cuando la pandemia hizo que pasaran mucho más tiempo con sus respectivas familias.

Mientras Mario trabajaba, Summer comenzó a pasar largos períodos a solas con su suegra, Susie, una mujer originaria de México que habla principalmente español. La situación las obligó a encontrar una manera de comunicarse y terminó convirtiéndose en una inesperada experiencia de inmersión lingüística para la joven estadounidense.

“Llegamos a un punto en el que era: o encontramos una manera de comunicarnos o simplemente no vamos a hablar, y obviamente eso no iba a suceder”, recuerda Summer. Según explica, aprendió español de una manera similar a la de un bebé: escuchando a otras personas y tratando de descubrir qué significaban sus palabras.

“Escuchándolo, con alguien hablándote y tratando de descubrir qué está diciendo”, explica. “Simplemente estaba inmersa en ello. No tenía otra opción que seguir adelante desde ahí”.

Sin depender exclusivamente de las clases que había recibido años antes, comenzó a incorporar el idioma a través de las conversaciones diarias con su suegra.

Seis años después habla español con fluidez

El resultado fue notable. Seis años después, Summer habla español con una fluidez que incluso sorprende a quienes la conocen. Junto con Mario, publica videos en TikTok en los que aparece conversando en español con sus familiares.

Uno de los videos incluso bromea con la situación: “Cuando tu esposa gringa aprendió español de tu mamá y ahora usa el idioma para chismear sobre ti”.

Los comentarios también destacan la naturalidad con la que Summer se comunica y algunos usuarios señalan que una fluidez de ese nivel difícilmente se conseguiría únicamente dentro de un salón de clases.

Para Mario, la transformación de su esposa tiene un significado especial. Él considera que su capacidad para hablar español es una “bendición”, porque le permite integrarse plenamente con su familia. “Mi familia lo es todo para mí, y ella puede ser parte de eso”, afirma.

¿Qué hizo para aprender tan rápido?

Cuando otras personas le piden consejos para aprender español, Summer reconoce que no siempre sabe qué responder. “No puedo dar una declaración general sobre cómo aprenderlo”, admite; siin embargo, identifica varios factores que considera fundamentales en su propia experiencia.

El primero fue su personalidad y su deseo de conversar. También quería entender lo que decía su suegra, especialmente porque considera que Susie habla con mucha pasión y resulta imposible no sentir curiosidad por lo que está contando.

“Ella habla con tanta pasión. Si no hablas español, quieres saber qué está diciendo porque es simplemente muy interesante. Así que para mí fue como: tenemos que resolver esto. Tengo que ser parte de esto”, relata.

Otro elemento fue que nunca tuvo miedo de equivocarse. “Nunca tuve miedo, incluso si al principio sonaba loca”, dice. Además, contó con personas dispuestas a ayudarla y corregirla sin hacerla sentir mal.

“Si había alguna crítica constructiva, siempre le decía a la mamá de Mario: ‘Si estoy diciendo algo mal, házmelo saber’. Ella lo hace de una manera amorosa”, explica.

El idioma también la acercó a la cultura mexicana

Summer considera que tener a una persona que pudiera acompañarla durante el proceso fue determinante. “Tenerla hizo una enorme diferencia”, afirma sobre su suegra. Incluso cuando visitó a la familia de Mario en México, sus parientes quedaron sorprendidos al comprobar cuánto había avanzado.

La experiencia no se limitó al idioma. Summer también comenzó a adoptar distintos aspectos de la cultura de la familia de su esposo, especialmente la comida mexicana, que aprendió a preparar con ayuda de Susie.

“Toda la cultura; he intentado adaptarme a todo porque no ha habido una sola cosa con la que me haya encontrado que no me haya encantado”, señala.

Summer asegura que perder el miedo a equivocarse, escuchar constantemente y contar con alguien que la corrigiera con paciencia fueron claves para su aprendizaje. (Foto: @familiatamayo25 / Instagram)

Mario describe como “perfecto” el hecho de que su esposa haya adoptado parte de sus tradiciones. Su madre, Susie, también se mostró feliz con la manera en que Summer se integró a la familia.

“Nunca imaginé que tendría una nuera blanca. Pero ahora que Summer es parte de nuestra familia, me siento muy bendecida de que haya puesto todo su esfuerzo y pasión para integrarse a nuestra familia”, afirmó.

Susie agregó que está especialmente orgullosa del esfuerzo que hizo Summer para aprender español y adaptarse a la comida mexicana.

Para ella, todo lo ocurrido durante estos años apenas representa una parte de la historia de la pareja: asegura que podría “escribir un libro” sobre la relación de Mario y Summer.