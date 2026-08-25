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Netflix espera dar un giro al servicio de streaming incluyendo a otras plataformas. (Foto: AFP)
Netflix espera dar un giro al servicio de streaming incluyendo a otras plataformas. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

Netflix está barajando la apertura de su plataforma a otros servicios de ‘streaming’ mediante acuerdos que permitan ampliar la oferta de contenidos, empezando por la Peacock y Fox One.

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