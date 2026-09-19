¿Buscas una serie para maratonear este fin de semana? Netflix tiene varias opciones, desde producciones de acción hasta thriller de suspenso. Una de las más recientes es la nueva temporada de la serie antológica de Ryan Murphy, “Monster: The Lizzie Borden Story” (“Monstruo: La historia de Lizzie Borden” en español). Pero si ya la viste o prefieres otro género, la plataforma de streaming de la N roja también cuenta con un drama adolescente, que se estrenó el 10 de septiembre de 2026 y solo tiene ocho episodios.

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La serie protagonizada por Miku Martineau, Sam Braun y Kyle Clark narra la historia de una talentosa deportista de remo que debe abandonar su ciudad a su equipo debido a un humillante escándalo familiar. La peor parte de su mudanza es que su nueva escuela no tiene equipo femenino de remo, así que debe convertirse en la timonel del desastroso equipo masculino.

Se trata de “Crew Girl”, que fue desarrollada por Vivian Lin y Morwyn Brebner, y producida por Great Pacific Media y Blue Ant Studios. Además, cuenta con las actuaciones de Jude Wilson, Connor Paton, Sage Linder, Alaska Leigh y Olga Petsa.

El drama adolecente canadiense también conocido como “La timonel” se grabó en la Columbia Británica , incluyendo Victoria y Sidney en la isla de Vancouver. Matthew Hornburg, Mark JW Bishop, Jennifer McCarron, Donna Luke y Michael MacMillan son los productores ejecutivos, junto a Jeff Norton, Lindsay Macadam, Hillary Zwick Turner, Tony Chung y Lori Massini.

Kyle Clark asume el papel de Cam Dillinger y Miku Martineau asume el papel de Teagan Tao en el drama adolescente "Crew Girl", que tiene ocho episodios (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “CREW GIRL”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Crew Girl”, “Teagan Tao, de 16 años, era una prometedora deportista de remo individual, pero un escándalo familiar truncó su futuro. Luego de mudarse a la costa este, empieza de cero en una prestigiosa escuela en la que no termina de encajar… y donde ni siquiera hay equipo femenino de remo. Su única opción para volver al agua es convertirse en la timonel del desastroso equipo masculino.

En un entorno de privilegio aristocrático y competencia feroz, Teagan debe encontrar la manera de liderar un equipo que no la quiere y hacer que funcione. Pero mientras navega sus aspiraciones deportivas, las exigencias del equipo masculino y los problemas de su familia, capta la atención de dos rivales competitivos: Josh Regis, el arrogante capitán, y Cam Dillinger, un chico reservado pero muy decidido.”

Tras la huida de su padre debido a un escándalo financiero, Teagan y su madre deben volver a empezar en otro lugar. Mientras lidia con ese problema familiar, asume el desafiante rol de timonel y debe encontrar la forma de liderar un equipo que no la respeta. A esto se suma el drama romántico que vive con dos de sus compañeros.

¿CÓMO VER “CREW GIRL”?

“Crew Girl” está disponible en Netflix desde el 10 de septiembre de 2026, por lo tanto, para ver la nueva serie candiense solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “CREW GIRL”

ACTORES Y PERSONAJES DE “CREW GIRL”

Miku Martineau como Teagan Tao

Samuel Braun como Josh Regis

Kyle Clark como Cam Dillinger

Thomas Cadrot como el entrenador Matt Hayden

Jessica Paré como Ella Emerson-Tao

Connor Paton como Ryder Regis

Olga Petsa como Juliet Morny

Sage Linder como Britney Garner

Jude Wilson como Baloo Garner

Riley Davis como Noah Bainbridge

Connor Wong como Perry Chou

Jarrett Carlington como Chris “Crab Catcher” Padmore

Vincent Muller como Damon Quaid

Niall Matter como Richard Regis

Alaska Leigh como Amber

Aiden Howard como Liam

Byron Lawson como David Tao

Lucia Walters como DeeDee Garner

Amber Lewis como Karina

Sara Canning como Imogen

Kesha

Kyle Clark interpreta a Cam Dillinger, Miku Martineau interpreta a Teagan Tao y Samuel Braun interpreta a Josh Regis en el drama adolescente "Crew Girl" (Foto: Netflix)

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