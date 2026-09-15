Tomasz Schuchardt y Sandra Drzymalska son los protagonistas de la serie polaca "La muñeca", que retrata la decadencia de la aristocracia del siglo XIX (Foto: Netflix)
Tomasz Schuchardt y Sandra Drzymalska son los protagonistas de la serie polaca "La muñeca", que retrata la decadencia de la aristocracia del siglo XIX (Foto: Netflix)
Nelly Osco
Nelly Osco

Ambientada en la Varsovia del siglo XIX, “La muñeca” (“The Doll” en inglés y “Lalka” en su idioma original) es una que narra la historia de un comerciante ambicioso que se obsesiona con pertenecer a la alta sociedad y tiene una fijación por una mujer de la aristocracia de carácter inquebrantable. Ese deseo ciego, lo lleva al borde de un abismo emocional. ¿Quieres conocer más detalles sobre esta producción dirigida por Paweł Maślona? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama, el reparto y otros datos relevantes.

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Este drama histórico, que explora temas como el conflicto de clases, el amor no correspondido y las tensiones sociales de la época, cuenta con el guion de Paweł Demirski, Jagoda Dutkiewicz y Paweł Maślona, y con Sandra Drzymalska y Tomasz Schuchardt como protagonistas.

¿EN QUÉ SE BASA “THE DOLL”?

” adapta la clásica novela polaca “Lalka” de Bolesław Prus. Esta no es la única adaptación de la obra del periodista y novelista polaco que se estrenará en 2026. Una película dirigida por Maciej Kawalski llegará a los cines polacos en septiembre.

Tomasz Schuchardt asume el papel de Stanisław Wokulski y Sandra Drzymalska asume el papel de Izabela Łęcka en la serie polaca "La muñeca", que se estrena el 16 de septiembre (Foto: Netflix)
Tomasz Schuchardt asume el papel de Stanisław Wokulski y Sandra Drzymalska asume el papel de Izabela Łęcka en la serie polaca "La muñeca", que se estrena el 16 de septiembre (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “LA MUÑECA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “La muñeca”, “movido por su irrefrenable ambición, Stanisław está decidido a ascender en la escalera social, y su obsesión por Izabela se convierte en el umbral que debe cruzar para entrar al mundo que tanto desea. Izabela, por su lado, quiere escapar de la rigidez de la aristocracia y forjarse un lugar en la cambiante sociedad polaca.

El poderoso vínculo entre ellos atraviesa una profunda brecha de clase, la obsesión, la sed de libertad y el poder seductor del dinero, en esta reinterpretación contemporánea de un clásico de la literatura polaca.

Por lo visto en el tráiler, Stanisław Wokulski ha construido su imperio financiero desde abajo, pero pone todo en riesgo debido a su obsesión por Izabela Łęcka, quien comprende lo que siente el comerciante por ella y pretende utilizarlo a su favor.

¿CÓMO VER “LA MUÑECA”?

, por lo tanto, para ver la nueva serie polaca solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “THE DOLL”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA MUÑECA”

  • Sandra Drzymalska como Izabela Łęcka
  • Tomasz Schuchardt como Stanisław Wokulski
  • Dariusz Chojnack como Ignacy Rzecki
  • Jacek Braciak como Tomasz Łęcki
  • Julia Wyszyńska como Florentyna
  • Maria Kania como Marianna
  • Piotr Pacek como Starski
  • Magdalena Cielecka como Kazimiera Wąsowska
  • Piotr Adamczyk como Krzeszowski
  • Agnieszka Grochowska
  • Monika Frajczyk
  • Mateusz Król como Julian Ochocki
  • Małgorzata Hajewska-Krzysztofik como Zasławska
  • Mirosław Zbrojewicz
  • Andrzej Deskur
  • Juliusz Chrząstowski
  • Radosław Krzyżowski
  • Henryk Niebudek
Tomasz Schuchardt interpreta a Stanisław Wokulski en la serie polaca "La muñeca", que es una adaptación fiel pero modernizada de la obra cumbre de Bolesław Prus (Foto: Netflix)
Tomasz Schuchardt interpreta a Stanisław Wokulski en la serie polaca "La muñeca", que es una adaptación fiel pero modernizada de la obra cumbre de Bolesław Prus (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “THE DOLL”?

La muñeca”, que cuenta con Michał Kwieciński y Jan Kwieciński como productores, tiene seis episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “LA MUÑECA”?

El rodaje de “The Doll”, producida por la compañía Akson Studio, comenzó el 1 de julio de 2025 y tuvo lugar en el Palacio Nieborów y la calle Szajnocha en Wrocław, el Palacio Karol Poznański en Łódź y el casco antiguo de Lublin.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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