Después de los eventos de la segunda temporada de “The Gentlemen” (“Los caballeros” en español), donde Eddie Horniman (Theo James) consolida su transformación definitiva en un líder criminal implacable, es inevitable pensar en si la historia del capitán del ejército británico y el segundo hijo del duque de Halstead continuará en una tercera entrega de la serie de Netflix dirigida, escrita y producida por Guy Ritchie, y coescrita junto a Ivan Atkinson y Marn Davies. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

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En los nuevos ocho episodios, Eddie y Susie Glass (Kaya Scodelario) expanden su imperio criminal más allá del Reino Unido hacia Europa continental. A diferencia de los primeros episodios, Eddie abraza por completo su faceta de gángster y busca el control total. Pero su ambición lo obliga a lidiar con poderosos enemigos.

Desde prisión, Bobby Glass intenta no perder su poder. En tanto, Eddie y Susie deben adquirir una pintura de Botticelli valuada en millones para ganarse el favor de Don Moretti, pero la pintura es robada. Cuando los protagonistas descubren que se trata de un engaño, viajan al Lago Maggiore para confrontar a Cico.

Eddie Horniman (Theo James) aún debe asegurar su lugar en su imperio criminal en la tercera temporada de "The Gentlemen" (Foto: Netflix)

“THE GENTLEMEN” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es sí. La tercera temporada de “The Gentlemen” fue confirmada antes del estreno de la segunda entrega de la popular serie. “La ambición de ‘The Gentlemen’ ha aumentado, el universo se ha expandido y las consecuencias son importantes. Una tercera temporada parecía inevitable, y estoy deseando explorar aún más sus límites”, señaló Guy Ritchie a Netflix.

Aún es pronto para conocer detalles de los próximos episodios como la fecha de estreno, la trama y los actores que se unirán al elenco. No obstante, uno de los actores secundarios, Vinnie Jones, quien interpreta a Geoff, el leal guardabosques de Eddie, sugirió que se podría profundizar aún más en la familia Horniman.

“Para mí, todavía hay aspectos desconocidos de Geoff”, indicó “¿Cuál es su deuda de lealtad con esta familia? ¿Qué hizo, por ejemplo, el padre de Eddie por él para que se haya mantenido tan unido y leal durante todos estos años? Y, sea lo que sea, esa lealtad se ha transferido ahora a Eddie hasta tal punto que a veces pienso que, si bien Lady Sabrina es muy importante para él, la relación entre Geoff y Eddie es la que realmente importa. Creo que todos esos aspectos podrían desarrollarse”.

Por otro lado, Deadline reveló que, Meghan Markle “ha mantenido conversaciones preliminares para unirse a la serie de Netflix de Guy Ritchie, ‘The Gentlemen’, para la tercera temporada”. No obstante, aún no hay nada confirmado.

Por lo pronto, solo queda esperar más detalles de Netflix sobre la tercera temporada de “Los caballeros”, en la que Eddie debe lidiar con su hermano Freddy (Daniel Ings).

Susie Glass ¿regresará como Kaya Scodelario en la tercera temporada de "The Gentlemen", que aún no tiene fecha de estreno? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “THE GENTLEMEN”?

La segunda temporada de “The Gentlemen” está disponible en Netflix a partir del 3 de septiembre de 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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