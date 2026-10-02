Dos prestigiosos bufetes de abogados londinenses, Cathcarts y Taylor & Byrne, se enfrentan en una feroz batalla judicial en “War” (“Guerra” en español). En la primera temporada de la serie de HBO Max creada, escrita y producida por George Kay (“Lupin”, “Hijack”), los equipos jurídicos representan al magnate tecnológico Morgan Henderson (Dominic West) y la estrella de cine Carla Duval (Sienna Miller) en su proceso de divorcio. Ambos bandos están dispuestos a usar cualquier estrategia, por sucia que sea, para asegurar la victoria de sus clientes. ¿Cuándo se estrenará?

Esta nueva serie británica promete un drama legal y psicológico vibrante, sofisticado y de ritmo adictivo. Se trata de una producción antológica protagonizada por Dominic West, Sienna Miller, Phoebe Fox, James McArdle, Pip Torrens, Nina Sosanya. A ellos se suman actores como Archie Renaux, Nick Mohammed, Celia Imrie, Shaheen Jafargholi, Akiya Henry, Honor Swinton Byrne, Miles Jupp, Kartanya Maynard y Alexandra Mardell.

La primera temporada de “War”, producida por las compañías New Pictures y Observatory Pictures, se grabó entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. Las grabaciones se realizaron en los estudios OMA X Film Studios, en Enfield, Londres.

Dominic West asume el papel de Morgan Henderson y Sienna Miller asume el papel de Carla Duval en el drama legal "War", que se estrenó el 1 de octubre (Foto: New Pictures/ Observatory Pictures/ HBO Max)

¿CÓMO VER “WAR”?

El primer episodio de la primera temporada de “War” se estrenó a nivel mundial el 1 de octubre de 2026 a través de la plataforma HBO Max. Mientras que el resto de capítulos se emitirán cada semana hasta el 12 de noviembre.

El drama legal llega a Sky Television a partir del 2 de octubre a través de Sky Atlantic y el servicio de streaming NOW en el Reino Unido, Irlanda e Italia, así como en Sky y WOW para Alemania, Suiza y Austria.

Por lo tanto, para ver la nueva serie británica solo necesitas una suscripción a alguna de estas plataformas de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “GUERRA”?

La primera temporada de “War”, que cuenta con George Kay, Ben Taylor, Willow Grylls, Matt Sandford, Susan Breen, Andrea Dewsbury y Megan Spanjian como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “WAR”

Episodio 1: It’s Done: 1 de octubre de 2026 (Ya disponible)

Episodio 2: No More Nasty Surprises: 8 de octubre de 2026

Episodio 3: Chip Off the Block: 15 de octubre de 2026

Episodio 4: Sing: 22 de octubre de 2026

Episodio 5: Every Little Thing She Does: 29 de octubre de 2026

Episodio 6: The Simple Act of Paying Attention: 5 de noviembre de 2026

Episodio 7: 5 de noviembre de 2026

Episodio 8: 12 de noviembre de 2026

¿A QUÉ HORA VER “WAR”?

Países Horario Estados Unidos 5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET) de los jueves México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. de los jueves Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. de los jueves Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. de los jueves Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. de los jueves España 3:00 a.m. de los viernes

TRÁILER DE “GUERRA”

¿DE QUÉ TRATA “WAR”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de HBO Max, “War” es un “drama legal de alto riesgo que sigue las vidas de los abogados más poderosos de Londres mientras los bufetes Cathcarts & Sons y Taylor & Byrne se enfrentan en una batalla legal que acapara los titulares”.

La primera temporada se centra en el “divorcio del empresario tecnológico británico Morgan Henderson (West) y la estrella de cine internacional Carla Duval (Miller), mientras que Cathcarts & Sons y Taylor & Byrne no se detienen ante nada para asegurar la victoria para sus clientes”.

REPARTO DE “GUERRA”

Dominic West como Morgan Henderson

Sienna Miller como Carla Duval

Phoebe Fox como Serena Byrne

James McArdle como Nicholas Taylor

Pip Torrens como St. John Smallwood

Nina Sosanya como Beatrice “Queen Bea” Ubosi

Archie Renaux como Jonathan “Johnny” Warren

Nick Mohammed como Michael Stefano

Celia Imrie como Budgie

Shaheen Jafargholi como Saeed Masood

Akiya Henry como Nora Okafo

Honor Swinton Byrne como Bella Croft

Miles Jupp como David Schill

Kartanya Maynard como Suzie Levitniik

Alexandra Mardell como Cleo

Mark Quartley como Fred Templeman

Steve Furst como Bernard

Emma Laird como Molly Giordano

Rose Williams como Flora Monroe

Camille Coduri como Mumsy Monroe

Aran Murphy como Gabriel

Archie Renaux es el encargado de interpretar a Jonathan "Johnny" Warren, un joven abogado ambicioso, en la serie "War" (Foto: New Pictures/ Observatory Pictures/ HBO Max)

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