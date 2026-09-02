Después de que Eddie Horniman (Theo James) y Susie Glass (Kaya Scodelario) consolidan su alianza criminal tras decidir no abandonar el negocio y comprar parte del imperio, “The Gentlemen” (“Los caballeros” en español) regresa con una segunda temporada, que empieza con un salto temporal de un año en el que los protagonistas expanden su imperio criminal más allá del Reino Unido hacia Europa continental. A diferencia de los primeros episodios, Eddie abraza por completo su faceta de gángster y busca el control total. Entonces, ¿cuándo se estrenará la nueva entrega?

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“La segunda temporada siempre iba a tratar sobre Eddie expandiendo el alcance de su imperio criminal y poniendo a prueba la relación que tiene con Bobby Glass, la persona para la que trabaja”, indicó a Tudum el guionista principal y productor ejecutivo, Matthew Read.

Theo James (“The Monkey”, “The White Lotus”), Kaya Scodelario (“Senna”, “Crawl”), Ray Winstone (“Sexy Beast”, “Nil By Mouth”), Daniel Ings (“I Hate Suzie”, “The Crown”), Joely Richardson (“Renegade Nell”, “One Day”), Vinnie Jones (“Lock, Stock and Two Smoking Barrels”, “Snatch”), Jasmine Blackborow (“Legends”, “Marie Antoinette”), Michael Vu (“Sumotherhood”, “In the Grey”), Harry Goodwins (“One Spoon of Chocolate”, “Sunset Drive”), Ruby Sear (“Clayface”), Pearce Quigley (“Detectorists”, “Showtrial”) y Giancarlo Esposito (“The Residence”, “Captain America: Brave New World”) regresan en la temporada 2 de “The Gentlemen” .

A ellos se suman Hugh Bonneville (“I Came By”, “The Agency”), Benjamin Clementine (“Dune”, “Blitz”), Benedetta Porcaroli (“The Leopard”, “Amanda”), Amra Mallassi (“Dune: Part Two”, “Hijack”), Tyler Conti (“Tell Me Everything”, “Safe”), el boxeador profesional británico Chris Eubank Jr. y la locutora y empresaria Maya Jama.

Theo James regresa como Eddie Horniman y Giancarlo Esposito regresa como Stanley Johnston en la segunda temporada de "The Gentlemen" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “THE GENTLEMEN”?

La segunda temporada de “The Gentlemen”, que traslada la operación de Eddie y Susie desde una plantación de cannabis enterrada bajo Halstead hasta las villas a orillas del lago en Italia, se estrenará el jueves 3 de septiembre de 2026 en Netflix.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “THE GENTLEMEN”?

Al igual que la anterior temporada, la segunda entrega de “The Gentlemen” estará disponible en Netflix. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “THE GENTLEMEN”?

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) /3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “THE GENTLEMEN”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “THE GENTLEMEN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la segunda temporada de “The Gentlemen”, “después de un año de haber unido fuerzas para trabajar en el imperio criminal de Bobby, Eddie y Susie buscan expandir el negocio. Sin embargo, las decisiones de Bobby parecen ser cada vez más irracionales, por lo que ambos deberán elegir entre tomar medidas o arriesgarse a perderlo todo…, aunque la ambición desmedida nunca lleva a nada bueno."

“En la segunda temporada, él es un hombre que lleva las riendas de todo y ha aceptado las posibilidades que ambos mundos pueden ofrecerle, tanto como aristócrata como criminal”, señaló Theo James sobre su personaje a Netflix.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “THE GENTLEMEN”

Theo James como Eddie Horniman

Kaya Scodelario como Susie Glass

Daniel Ings como Freddy Horniman

Ray Winstone como Bobby Glass

Giancarlo Esposito como Stanley Johnston

Joely Richardson como Lady Sabrina

Vinnie Jones como Geoff Seacombe

Jasmine Blackborow como Charly Horniman

Michael Vu como Jimmy Chang

Harry Goodwins como Jack Glass

Pearce Quigley como Gospel John

Ruby Sear como Gabrielle

Hugh Bonneville como Lord Hawthorne

Michele Morrone como Cico Maldini

Benedetta Porcaroli como Bella

Tyler Conti como Joe Green

Benjamin Clementine como Nanny

Amra Mallassi como Amir

Maya Jama como Aisha

Chris Eubank Jr. como Organ John

Kaya Scodelario interpreta a Susie Glass y Maya Jama interpreta a Aisha en la segunda temporada de "The Gentlemen" (Foto: Netflix)

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