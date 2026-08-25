Uno de los factores más decisivos es cómo se produce la electricidad que carga el auto.
Uno de los factores más decisivos es cómo se produce la electricidad que carga el auto.
/ Unsplash
Por Redacción EC

Los vehículos eléctricos a batería pueden generar entre 40% y 60% menos emisiones de gases de efecto invernadero que los autos a gasolina en la mayoría de lugares, según un estudio de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Sin embargo, ese beneficio varía según la fuente de electricidad, el lugar y la forma de conducir.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.