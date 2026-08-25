Google Cloud ha anunciado Gemini Enterprise para servicios financieros y el sector jurídico, una solución diseñada específicamente para sectores especializados que permite a las instituciones implementar de forma segura flujos de trabajo con agentes.

Esta nueva modalidad de Gemini Enterprise es la primera de una serie de soluciones sectoriales especializadas y preconfiguradas con capacidades de inteligencia artificial específicas para cada ámbito y diseñadas a medida.

Están basadas en la infraestructura de Google Cloud y en la plataforma Gemini Enterprise, y proporcionan a las empresas capacidades de seguridad, gobernanza, cumplimiento normativo y gestión de costes, como informa Google en una nota de prensa.

GEMINI ENTERPRISE PARA EL SECTOR FINANCIERO

Gemini Enterprise para servicios financieros integra los modelos con los datos, los sistemas, la experiencia y los controles necesarios en el sector de los servicios financieros.

Para ello, cuenta con un agente de investigación financiera, que automatiza la investigación de principio a fin y ofrece transparencia en su razonamiento mediante puntuaciones de confianza, metodologías explícitas, instantáneas de datos para facilitar la auditoría y citas precisas de las fuentes para garantizar la máxima verificabilidad.

Ofrece habilidades específicas que facilitan la realización de tareas repetitivas, desde aplicar las directrices de marca hasta dar formato a informes o acceder a datos concretos. Y admite 13 integraciones seguras con fuentes con licencia, como CoinDesk Data & Indices, Daloopa, Dun & Bradstreet, FactSet, Finnhub, Fiscal.ai, Guidepoint, LSEG, Moody’s, MSCI, PitchBook, S&P Global y SEC Edgar, que se pueden configurar directamente en el entorno del cliente.

Gemini Enterprise for Financial Services también incluye acceso directo a múltiples agentes externos del ecosistema de socios de Google Cloud, como el D&B Business Verification Agent, los agentes FlowX, el agente financiero Obin y los agentes S&P Global Energy Horizons.

GEMINI ENTERPRISE EL SECTOR JURÍDICO

Gemini Enterprise el sector jurídico ofrece capacidades específicas, agentes asociados y conectores que ejecutan flujos de trabajo jurídicos completos, como la revisión de contratos, la diligencia debida, el seguimiento normativo y las solicitudes de privacidad.

Incluye conectores seguros con los sistemas centrales de gestión de documentos y asuntos, como Docusign, Everlaw, Harvey, iManage, Legora, NetDocuments, RelativityOne, Solve Intelligence y Thomson Reuters; basa los resultados de las búsquedas en fuentes jurídicas primarias; y mantiene dentro de su perímetro privado de forma permanente los manuales de procedimientos, los expedientes de clientes y las posiciones negociadas de una organización.

También incluye acceso directo a una red especializada de proveedores de tecnología jurídica que desarrollan sus soluciones sobre la plataforma, junto con socios de consultoría e integradores de sistemas, entre los que se encuentran Accenture, Deloitte, Devoteam, Eudia, Factor Law, KPMG, Tribe AI, Valtech, Zazmic, Zencore y 66degrees.

Gemini Enterprise para servicios financieros y el sector jurídico ya están disponibles en versión preliminar para los clientes de Google Cloud de todo el mundo.