Google Cloud ha anunciado Gemini Enterprise para servicios financieros y el sector jurídico, una solución diseñada específicamente para sectores especializados que permite a las instituciones implementar de forma segura flujos de trabajo con agentes.
Esta nueva modalidad de Gemini Enterprise es la primera de una serie de soluciones sectoriales especializadas y preconfiguradas con capacidades de inteligencia artificial específicas para cada ámbito y diseñadas a medida.
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Están basadas en la infraestructura de Google Cloud y en la plataforma Gemini Enterprise, y proporcionan a las empresas capacidades de seguridad, gobernanza, cumplimiento normativo y gestión de costes, como informa Google en una nota de prensa.
Gemini Enterprise para servicios financieros integra los modelos con los datos, los sistemas, la experiencia y los controles necesarios en el sector de los servicios financieros.
Para ello, cuenta con un agente de investigación financiera, que automatiza la investigación de principio a fin y ofrece transparencia en su razonamiento mediante puntuaciones de confianza, metodologías explícitas, instantáneas de datos para facilitar la auditoría y citas precisas de las fuentes para garantizar la máxima verificabilidad.
Ofrece habilidades específicas que facilitan la realización de tareas repetitivas, desde aplicar las directrices de marca hasta dar formato a informes o acceder a datos concretos. Y admite 13 integraciones seguras con fuentes con licencia, como CoinDesk Data & Indices, Daloopa, Dun & Bradstreet, FactSet, Finnhub, Fiscal.ai, Guidepoint, LSEG, Moody’s, MSCI, PitchBook, S&P Global y SEC Edgar, que se pueden configurar directamente en el entorno del cliente.
Gemini Enterprise for Financial Services también incluye acceso directo a múltiples agentes externos del ecosistema de socios de Google Cloud, como el D&B Business Verification Agent, los agentes FlowX, el agente financiero Obin y los agentes S&P Global Energy Horizons.
Gemini Enterprise el sector jurídico ofrece capacidades específicas, agentes asociados y conectores que ejecutan flujos de trabajo jurídicos completos, como la revisión de contratos, la diligencia debida, el seguimiento normativo y las solicitudes de privacidad.
Incluye conectores seguros con los sistemas centrales de gestión de documentos y asuntos, como Docusign, Everlaw, Harvey, iManage, Legora, NetDocuments, RelativityOne, Solve Intelligence y Thomson Reuters; basa los resultados de las búsquedas en fuentes jurídicas primarias; y mantiene dentro de su perímetro privado de forma permanente los manuales de procedimientos, los expedientes de clientes y las posiciones negociadas de una organización.
También incluye acceso directo a una red especializada de proveedores de tecnología jurídica que desarrollan sus soluciones sobre la plataforma, junto con socios de consultoría e integradores de sistemas, entre los que se encuentran Accenture, Deloitte, Devoteam, Eudia, Factor Law, KPMG, Tribe AI, Valtech, Zazmic, Zencore y 66degrees.
Gemini Enterprise para servicios financieros y el sector jurídico ya están disponibles en versión preliminar para los clientes de Google Cloud de todo el mundo.