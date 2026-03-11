Los terremotos son fenómenos que pueden llegar a causar muchos daños, especialmente en edificios y puentes. Por eso, un equipo de la Universidad de Sharjah en Emiratos Árabes Unidos ha desarrollado un dispositivo mecánico basado en un cilindro lleno de esferas de acero.

Lo que puede hacer es reducir la capacidad de reducir el impacto de los terremotos al disipar aproximadamente el 14% de la energía de vibración en pruebas de laboratorio.

Moussa Leblouba es el ingeniero a cargo del proyecto. Señala que las vibraciones causadas por terremotos, vientos fuertes o incluso actividades rutinarias como trenes y maquinaria industrial pueden causar daños estructurales significativos.

Indica un informe de El Clarín que el dispositivo no necesita electricidad para su funcionamiento. Consiste en un cilindro hueco lleno de esferas de acero macizo, y en el interior lleva un eje central con varillas radiales que se asemejan a ramas de árbol.

Cuando se generan las vibraciones, el desplazamiento genera una intensa fricción que disipa parte de la energía transmitida a la estructura protegida. Dado que su funcionamiento es por medios físicos, no necesita electricidad. Además, el diseño modular de sus componentes está pensado para que cada pieza del sistema pueda desmontarse y reemplazarse individualmente.

Esta última característica puede ser una ventaja frente a otro tipo de sistemas, como amortiguadores hidráulicos o los dispositivos metálicos deformables. Además, puede ser instalado en edificios ya terminados.