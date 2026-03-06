-En el último AWS re:Invent, una de las cosas que me sorprendió fue el potencial que tiene Chile y la inversión que se hace allá, incluso por encima de Brasil y México. ¿Chile es el espejo a seguir por Perú?

Trato esto como la cultura de Amazon, el customer obsession. A nosotros nos gusta trabajar desde la necesidad del cliente y trabajar hacia atrás. Y el principio de liderazgo de customer obsession dice: miramos a la competencia y prestamos atención, pero nos obsesionamos por el cliente. Veo a los países vecinos y creo que están haciendo muy buen trabajo, pero me obsesiono por el Perú. ¿Por qué te digo eso? El 2024 se invirtió 390 millones de dólares en temas de inteligencia artificial. Una cifra a considerar. La proyección de IDC es que para el 2030, la inversión será de 3800 millones de dólares, es decir, diez veces más.

Entonces, sabiendo que hay un potencial en el mercado y un impacto de la IA en el producto bruto interno (PBI), ya que de acuerdo al CEPLAN (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico) podemos aumentar un 1% más cada año, la clave es cómo podemos acelerar, rápidamente, el uso de la inteligencia artificial en las industrias correctas.

-¿Podrías mencionar algunos casos de compañías peruanas y cómo hacen uso de la inteligencia artificial?

Auna, en el sector salud, fue uno de los primeros en Latinoamérica en utilizar el pasaporte de vacunación electrónico, y lo hizo sobre AWS porque vio la necesidad. ¿Recuerdas cuando íbamos a las vacunaciones y nos las ponían en el auto porque nadie quería bajar? Ese plan de la aplicación para vacunarse rápidamente, tener trazabilidad, saber que todo había ido bien, lo construyeron sobre AWS. La capacidad de actuar rápidamente en el sector salud se abrió.

En el sector de belleza, duramente golpeado en la pandemia, tenemos a Belcorp. Se recuperó rápidamente porque empezó a utilizar IA para ayudar a que las personas pudieran ver cómo les quedaban los productos, como el color de un labial.

Si vemos el sector financiero, uno de nuestros socios es DANAconnect, que a través de Amazon Bedrock y Amazon Recognition, pudo utilizar la inteligencia artificial para hacer la biometría. No solo en el Perú ha ofrecido ese producto, sino a nivel regional, y varios bancos lo utilizan. Ese tipo de impacto de empresas peruanas, que también sirven en la región como las que mencioné, es lo que nos va a llevar a nosotros a progresar rápidamente y acelerar.

−¿Cuál es la ruta que deben seguir las empresas para trabajar con Amazon Web Services?

Hay dos tipos de flujo. El primero tiene que ver con la curiosidad, que lleva a que muchos puedan utilizarla y ahí vemos a las startups, las innovaciones. Cuando ya las empresas son un poco más grandes -y hay empresas muy grandes-, a veces necesitan otro tipo de atención y es una atención más personalizada. Esa curiosidad hace que lleguen a Amazon Web Services desde la página web. Tenemos un equipo local muy capacitado y que está segmentado, con la finalidad de que puedan atender a los clientes dependiendo de la industria.

El otro es a través de nuestros equipos y nuestros partners. Tenemos en Perú más de 60 partners, los cuales llegan a nuestros clientes junto con nosotros. Ayudamos a entrenar a cada uno de los clientes a saber cómo utilizar la tecnología, ya que hay una cantidad importante de herramientas, más de 200 servicios en Amazon Web Services.

Joel Vera lleva 7 años en Amazon. Antes tuvo un paso importante por IBM. (Foto: AWS)

−¿Cómo se convence al emprendedor que quiere formalizar, pero tiene dudas ya que lleva tiempo en el lado informal?

Te pongo el ejemplo del Grupo AJE, que trabaja con nosotros. Ellos han ido invirtiendo en “Club Emprende”, que es un bot, por así decirlo, con inteligencia artificial que te ayuda a ejecutar la idea que tengas, pero también a ver cuál es el camino correcto. Yo experimenté y le dije: “Quiero ganar 1000 soles semanales. Estoy en Lima, en la parte sur”. Me respondió que debía poner un negocio de bolea de zapatos. Lustrar zapatos en tal lugar y cobrando tanto. Me pareció una locura. También me dijo que no necesitaba ser 100% formal, pero siéndolo podía ganar varios beneficios. Entonces, es cómo empoderar a través del conocimiento.

Por otro lado, creo que muchas de las barreras tienen que ver con los trámites. Nuestra tramitología es tenaz. ¿Cómo hoy en día podemos utilizar todas estas herramientas que hay de inteligencia artificial y agénticas, o sea, que automatizan las decisiones, para ayudar a romper esas barreras? Tenemos que facilitar, en general -sector privado y público-, en que esas barreras se reduzcan para que todo sea más rápido. Así, vamos a formalizar más porque será más sencillo hacerlo.

−¿El tema de la edad influye o es una barrera al momento de capacitar o entrenar sobre la IA aplicada a los diversos mercados?

Recuerdo cuando mis padres compraron nuestra primera computadora y no sabían cómo mover la flecha. Les enseñaba a utilizar el mouse y cómo funcionaba. Hoy en día, estamos viviendo, anecdóticamente, cosas similares con la inteligencia artificial. Creo que nuestra labor es ser tan pacientes como los hijos llegan a ser con los padres. Nuestra labor es educar.

Nosotros tenemos, por ejemplo, un programa que se llama re/Start, que es un nuevo inicio, y en donde personas que pueden ser mayores -o no necesariamente- tienen un conocimiento tecnológico que va a cambiar, ya que van a adquirir otras capacidades para entrar a este mundo y utilizar la tecnología. Nosotros mismos como Amazon, tenemos los centros de distribución que son bastante grandes, como amazon.com. Cada vez que entro a uno de ellos, me sorprende cómo se educa ahí a muchísima gente. Es el entrenamiento que Amazon ofrece a sus empleados para capacitarlos. Después, ellos mismos pueden encontrar un trabajo internamente en otras líneas de Amazon, como Amazon Web Services, o afuera. La idea es capacitar y ayudar.

-En un país como el nuestro, políticamente tan inestable, ¿Cómo trabajan con el sector público? ¿Cómo aseguran que los planes tengan continuidad?

Nosotros siempre vemos e invertimos en el país a largo plazo, independientemente de los cambios que puedan haber. Uno de esos casos es la inversión que nosotros hemos hecho en infraestructura local, como Amazon Web en cómputo, en lo que se llama local zone (almacenamiento local).

Yo llegué el 2019 y varias cosas han pasado, por no decir varios presidentes han pasado. Nosotros hemos invertido en ese local zone, independientemente de todo eso y hay clientes importantes que hoy día lo utilizan. ¿Por qué? Porque más que una firma es el impacto que eso puede crear para el Perú, para nuestra sociedad y para las empresas. Nosotros pensamos que si invertimos a largo plazo, vamos a habilitar esas capacidades.

-Con los problemas de infraestructura que hay, ¿cómo es el reto de replicar en provincia todo el trabajo que se hace en Lima?

Como Amazon nuestra misión es ser la empresa del planeta más centrada en el cliente. Y aunque nacimos viendo temas de e-commerce, hoy en día manejamos diferentes líneas de negocio. Entre ellas está lo que se llamó el Proyecto Kuiper, ahora se llama Amazon Leo, que es la internet satelital de baja órbita y cómo llegar a dar internet en esos lugares que son muy complejos. Ojo, que en Estados Unidos hay lugares muy complejos, donde no hay internet. En Perú, imagínate. Hoy día tenemos más de 150 satélites como Amazon Leo y aunque es otra línea de negocio, nosotros lo que vemos es el impacto que va a tener.

En los próximos 2-3 años este tipo de tecnología e internet va a llegar a Perú. La idea es ayudar a que el internet sea de bajo costo, rápido, accesible y justamente se rompa una de esas barreras. Y en esa visión, creo que tenemos un camino. Como AWS también invertimos constantemente en ver nuevas capacidades. Igual en las mineras porque es algo que ayuda a las comunidades alrededor. Invertimos en lo que son outposts, que son servidores locales para procesamiento y dar las mismas capacidades, tal vez un poco más limitadas en lo que es cómputo y almacenamiento, pero para que puedan también procesar sin necesidad de tener continuidad.

-El año pasado hubo más de una filtración de datos y hackeos importantes, ¿cómo trabajan el tema de la seguridad de la información y cómo convencen a clientes que son más tradicionales?

Para AWS y Amazon en general, la seguridad es la actividad cero. ¿Por qué es eso? Por la confianza que nuestros clientes nos tienen. Nosotros seguimos invirtiendo, constantemente, para innovar en los controles de seguridad y muchos de nuestros clientes trabajan en Departamento de Defensa o en Ministerio de Seguridad. ¿Por qué? Porque saben que es más probable por los controles, la innovación y capacidad que tenemos de invertir, que sea más seguro con nosotros que poner un servidor en un lugar específico fuera, o tener su propio data center. Y seguimos invirtiendo justamente para que esos controles sean los mejores.

Existe todavía ese mito natural de la seguridad y los datos. Pero, hay algo que nosotros tenemos que comprender: cuando uno va hacia la nube, el cloud computing es un tema de seguridad compartido. Nosotros nos encargamos de que funcione correctamente, pero recuerda que nosotros no vemos los datos que tú tienes porque es algo privado. Lo que damos es la llave. Tenemos una labor muy grande de ayudar a que las personas en las empresas, en el día a día, sepan cómo cuidar su información. Nosotros estamos empoderando a través de herramientas y contamos con agentes que tienen que ver con seguridad, que van y analizan qué es lo que está sucediendo alrededor para ver si encuentra alguna brecha.

-¿Hacia dónde van las billeteras digitales? ¿Cuál es el siguiente paso?

El propósito de las billeteras digitales es facilitar las transacciones. Mucho se utiliza en dinero en efectivo o se utilizaba. Por cosas de la pandemia, se aceleró muchísimo el uso de estas billeteras digitales. Y la pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso?

El siguiente paso es que tú vayas con tu billetera digital a Estados Unidos y puedas pagar con tu código QR. Pagar en el extranjero con Yape, Plim o cualquier otra billetera. Romper esas barreras es parte de nuestra responsabilidad en un sector tan importante como el financiero para poder avanzar. La interoperabilidad propiamente es romper la barrera para que sea más fácil para todos. Eso es lo que tiene que ser como siguiente paso, independientemente del país.

-En el Perú, ¿cuál crees que sean los mercados con más potencial para utilizar esta tecnología?

En el Perú cuando analizas las industrias en estas nuevas tecnologías, hay algunas que van a acelerar más en los próximos años. La pregunta natural que me hice fue: ¿dónde va a crecer para estar ahí y acompañar a los clientes? La primera industria es la de servicios financieros. Y es natural porque obviamente ahí está el mayor esfuerzo, las finanzas, el dinero y las billeteras digitales. Pero me llamó la atención algunas más. La siguiente es salud, que va a crecer más de 43% tasa compuesta anual en los próximos 4 años. O sea, van a invertir casi 50% más cada año.

Eso es interesante porque hoy en día, por ejemplo, ¿cuál es nuestra labor? Aportar al sector salud para ayudar a acelerar. El sector público también tiene que acelerar. Todos tienen sus mecanismos, pero el sector privado tiene que impactar más. ¿Y cómo va a ayudar? Rompiendo esas barreras que usualmente tenemos al momento de generar una cita médica, por ejemplo. Son procesos lentos y algo confusos para el usuario. Ahí podríamos utilizar la inteligencia artificial para encontrar un médico de tal especialidad, que esté alrededor de donde estoy. Y que en la búsqueda me dé opciones de especialistas y costos. La otra industria que me pareció interesante es el retail. Y cuando hablo de retail son las transacciones del día a día, del comercio minorista.

Entonces, creo que hay muchas industrias que se van a acelerar en Perú. Esas son las tres principales, según IDC, y nuestra labor es cómo ayudarles con la tecnología democratizando la inteligencia artificial para romper esas barreras.