Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Maurizio Ferraris estuvo en el Perú. (Foto: Šiaurės Atėnai)
Maurizio Ferraris estuvo en el Perú. (Foto: Šiaurės Atėnai)
Por Jorge Paredes Laos

Es uno de los filósofos más leídos de la actualidad. Su crítica al pensamiento posmoderno y su defensa de lo que llama “nuevo realismo”, es decir una vuelta hacia los hechos y la objetividad, le han deparado una legión de seguidores. El profesor italiano Maurizio Ferraris (Turín, 1956) estuvo de paso por nuestro país, donde se sorprendió de ver cómo el pasado precolombino, la modernidad colonial y la contemporaneidad global pueden convivir sin anularse.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista

Maurizio Ferraris: “La extracción de datos (en la era digital) es una nueva forma de explotación”
Entrevista

Maurizio Ferraris: “La extracción de datos (en la era digital) es una nueva forma de explotación”

Mirko Lauer y una estética de la sobrevivencia: “La gente quiere leer cosas que la muevan”
Entrevista

Mirko Lauer y una estética de la sobrevivencia: “La gente quiere leer cosas que la muevan”

Mariano Sigman: “Antes los seres humanos cruzaban el Atlántico, ahora no saben ir de San Isidro al Rímac sin un navegador”
Entrevista

Mariano Sigman: “Antes los seres humanos cruzaban el Atlántico, ahora no saben ir de San Isidro al Rímac sin un navegador”

“Fue la primera vez que un perro moría en mis brazos. Y no supe gestionarlo”: Julia Navarro, la autora española que analiza el duelo de perder a una mascota
Historias

“Fue la primera vez que un perro moría en mis brazos. Y no supe gestionarlo”: Julia Navarro, la autora española que analiza el duelo de perder a una mascota