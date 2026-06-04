En el cierre de su cuarta campaña presidencial, realizado en el Arena Monumental (del club Universitario de Deportes), en Ate Vitarte, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) afirmó que en un eventual gobierno naranja abrirá las puertas a los técnicos de otros partidos y prometió que su administración tendrá un perfil tecnócrata y que solamente durará cinco años.

“[Tendremos] Dios mediante y con el apoyo de los peruanos, un gobierno abierto, donde los mejores técnicos serán convocados, no miraremos el color político. Con el agradecimiento a la militancia de nuestro partido vamos a abrir las puertas, será un gobierno tecnocrático y un gobierno de solo cinco años”, manifestó en su último mitin antes del balotaje contra Roberto Sánchez, postulante presidencial de Juntos por el Perú.

Fujimori Higuchi remarcó que desea cambiar el estilo de gobierno, a fin de tener un Poder Ejecutivo que camine y donde “sus funcionarios vayan a los distritos” y no al revés, que los dirigentes deban venir a Lima a tocar puertas. “Queremos un gobierno con ministros que no estén sentados en un escritorio, sino que resuelvan los problemas. Queremos un gobierno que nos traiga paz, que recupere el orden”, complementó.

La excongresista dijo que la mayoría del país desea “un gobierno confiable” y que respete “la ley y la Constitución y defienda al Banco Central de Reserva para que no haya inflación”.

“Queremos un gobierno que defienda la inversión privada, la pequeña, la mediana y la grande para cuidar los puestos de trabajo, queremos un gobierno que defienda el futuro de nuestros hijos y adolescentes, que proteja a la tercera edad y ese gobierno es el de Keiko Fujimori”, refirió.

Agradeció respaldos

La candidata presidencial de Fuerza Popular, en otro momento, sostuvo que en las últimas décadas el Perú “se quedó atrapado en sus heridas” y que hubiera sido más fácil para su partido “quedarnos en el insulto y la crítica”. Pero eligieron “dar un paso hacia el diálogo y el consenso” en esta campaña.

“Entendí que el verdadero liderazgo se forja en tender esos puentes en los abismos más profundos. Hoy quiero agradecer el pronunciamiento de Álvaro Vargas Llosa y el respaldo de su familia que, dejando de lado las diferencias, están respaldando esta propuesta, este plan de gobierno y esta visión”, remarcó.

Fujimori Higuchi también extendió su agradecimiento al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, “con quien nos hemos abrazado y hemos conversado largo y tendido”.

Además, saludó el pronunciamiento que dio este jueves Rafael López Aliaga, excandidato presidencial de Renovación Popular, quien llamó a los militantes del partido celeste y a sus seguidores no solo a votar por ella, sino a inscribirse como personeros de Fuerza Popular de cara al balotaje del domingo [ver nota relacionada].

“Ese pronunciamiento [de López Aliaga] es tan importante, porque resalta que más allá de las discrepancias, tenemos que estar unidos, pero además de ir sanando nuestras heridas, tenemos que entender que los cimientos de una nación no se pueden construir en base al odio, no se pueden construir en base a los insultos”, expresó.

“Esto se tiene que hacer tendiendo una mano, no un puño cerrado, sino una mano abierta donde podamos trabajar juntos y en equipo”, complementó.

Según indicó, en esta campaña, ni ella ni Fuerza Popular han pisado el palito, mientras que al “otro lado”, en referencia a Juntos por el Perú, “por nerviosismo y por falta de argumentos”, han apelado al insulto y los ataques. Cuestionó que Sánchez Palomino haya cambiado de plan de gobierno a solo seis días para las elecciones de segunda vuelta.

“Del otro lado cambian de discurso, de planes de gobierno. Como no tienen nada más que decir, me insultan, me atacan. No vamos a caer en ese juego”, subrayó.

En el último tramo de su discurso, que duró casi 30 minutos, Fujimori Higuchi señaló que la elección del domingo “nos va a permitir elegir el rumbo, si es que queremos avanzar o la otra opción es retroceder”. “Si queremos unidad o queremos quedarnos atrapados en el odio, en el insulto y en la venganza”, agregó.

La excongresista afirmó que Fuerza Popular representa “el progreso”, mientras Juntos por el Perú, “el retroceso”.

“Nosotros representamos la reconciliación, ellos lo que buscan es dividir a todos los peruanos. Por eso les pido que, en estos pocos días, que quedan [para el balotaje], y me dirijo no solo a ustedes, sino a los ciudadanos que aún están pensando, a los que no han tomado una decisión, soy conscientes de que muchos no han votado por mí, a ellos apeló a que puedan elegir más allá de nuestras diferencias y a pesar de ellas, elegir por el futuro y el país”, acotó.

(Foto: César Bueno/ El Comercio)

Antes de que Fujimori Higuchi tome la palabra, sus hijas Kiara y Kaori Villanella Fujimori participaron en el mitin. La última refirió que su madre solo estará cinco años en el poder, en caso ser elegida.

La candidata presidencial estuvo acompaña por Luis Galarreta y Miguel Torres, integrantes de su fórmula presidencial, por su hermana Sachie Fujimori, y por los integrantes de su equipo técnico. También por el excandidato presidencial Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular), entre otros.

Durante la última semana, la exparlamentaria hizo cierres de campaña en San Martín, Áncash, Lima Provincias, Lambayeque y Piura. En estas regiones, repasó sus principales propuestas, como desplegar un control territorial de las fronteras y de los penales, aumentar la cobertura de agua potable, fortalecer el Cofopri para otorgar 1 millón de títulos de propiedad, ampliar los programas sociales Juntos y Pensión 65, implementar la telemedicina para masificar las consultas médicas, entre otras.

Además… ¿Quién es Keiko Fujimori? Fujimori Higuchi fue primera dama a los 19 años durante el gobierno de su padre Alberto Fujimori. En el 2006 fue elegida congresista. Y entre el 2011 y 2026 postuló cuatro veces a la Presidencia. Perdió en contra de Ollanta Humala, PPK y Pedro Castillo.

A diferencia de otras elecciones, Keiko Fujimori su principal pasivo no fue el decenio fujimorista, marcado por la violación a los derechos humanos y los actos de corrupción, sino su actuación en los últimos 10 años: sus oponentes la acusaron a avasallar a PPK, cuando Fuerza Popular tuvo 73 congresistas.

La exparlamentaria también fue cuestionada por el respaldo que dio su bancada a los gobiernos de Dina Boluarte y José Jerí, tras la caída de Castillo Terrones. Además, de respaldar las llamadas leyes procrimen.

Una ellas fue la que modificó el concepto de crimen organizado y que excluyó de la figura a más de 50 delitos, entre ellos minería ilegal, trata de personas y los relacionados a corrupción de funcionarios.

Fujimori Higuchi llegó a estas elecciones sin la mochila del proceso por el llamado Caso Cocteles (aportes de Odebrecht y otras empresas), gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional.

Durante la campaña de balotaje, Keiko Fujimori ha prometido devolverle el orden al país, sin caer en los excesos del gobierno de su padre. ¿Podrá hacerlo?

López Aliaga dice que Fujimori es “la única opción democrática”

A solo tres días de las elecciones de segunda vuelta, el excandidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) respaldó de manera directa la postulación de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y llamó a un voto por ella, al considerarla la “única opción democrática” en el balotaje, donde también compite el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

“Responsablemente, pedimos el voto por la única opción democrática de este momento, que se llama Keiko Fujimori”, dijo en un pronunciamiento, acompañado por los virtuales senadores y diputados de su partido.

(Foto: Renovación Popular)

El exalcalde de Lima también invocó a los militantes y simpatizantes de Renovación Popular- que en primera vuelta obtuvo 1′993,905 votos- “a acudir” a los centros de votación el domingo 7 de junio “como personeros de Fuerza Popular”, a fin de que el fujimorismo llegue a los 100 mil personeros que se han propuesto para cubrir todas las mesas y locales de sufragio.

“[Esto es] para que no le roben el voto al pueblo más humilde, a la serie 900 mil, que tiene millón y medio de votos”, expresó.

En otro momento, el líder de Renovación Popular refirió que la patria “está en peligro”, porque, a su juicio, “hay una agresión extranjera en el Perú”, al referir que el Foro de Sao Paulo está detrás de la postulación de Sánchez Palomino.

“Los pobres del Perú han sido secuestrados por esa izquierda del mal, mentirosa, asesina y ladrona, nunca vamos a pactar con eso. Y sabiendo que está en riesgo la democracia en el país levantamos la voz. Tenemos grandes diferencias con Fuerza Popular y con su forma de trabajo, pero hay que poner en la balanza [las cosas], la balanza de defensa de la democracia o la balanza de entrar a una dictadura de la izquierda radical y sus aliados”, remarcó.

López Aliaga indicó que una eventual elección de Sánchez como presidente puede generar una nueva fuga de capitales, el alza del tipo de cambio del dólar y la falta de trabajo.

“Ese modelo estatista no funciona, Bolivia era un gran productor de gas, qué le han hecho, que importe gas; Venezuela era potencia mundial en petróleo, qué es ahora, un mendigo”, subrayó.

En ese sentido, el ex burgomaestre limeño dijo que su partido no podía ser indiferente ante este contexto.

“El voto blanco, viciado o no ir a votar es someter al Perú en una desgracia. Los hermanos peruanos más pobres son los que pagan la factura. Y lo digo desde mi experiencia como exalcalde de Lima, aquí hay millón y medio [de personas] sin agua, sin salud ni educación y sin esperanza”, acotó.

Por medio de un comunicado, Renovación Popular precisó que este respaldo a Fujimori Higuchi “no es una alianza ni un pacto político”.

“Lo hacemos únicamente por amor al Perú y sin condición alguna, con el compromiso de que nuestros diputados y senadores ejerzan una fiscalización implacable al próximo gobierno”, se lee en el documento.

En la campaña hacia la primera vuelta, López Aliaga propinó cuestionamientos e incluso insultos contra Fujimori y luego de los resultados de esa jornada le atribuyó participación en una “trafa”.

En más de una ocasión, Fujimori refirió que no respondería a los ataques del exalcalde de Lima.