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Resumen

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En el cierre de su cuarta campaña presidencial, realizado en el Arena Monumental (del club Universitario de Deportes), en Ate Vitarte, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) afirmó que en un eventual gobierno naranja abrirá las puertas a los técnicos de otros partidos y prometió que su administración tendrá un perfil tecnócrata y que solamente durará cinco años.

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