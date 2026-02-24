Para entender qué significa navegar seguramente por la web, El Comercio conversó con Priscila Couto, líder de Programa, Confianza y Seguridad para Google en Latinoamérica quien nos explicó que implica estar seguros durante nuestro tiempo utilizando el internet.

-Hablando del Día de la Internet Segura. ¿Qué significa navegar de manera segura en internet? Hay personas que navegan sin preocuparse de nada y otras que están completamente paranoicas. ¿Cuál sería el ideal?

Navegar en una internet segura es tener la certeza de que tus datos personales estarán protegidos y no serán compartidos sin tu consentimiento. Navegar en una internet segura significa acceder a contenido de calidad, información real y confiable. Y, en el ámbito familiar, navegar en una internet segura implica que los padres puedan acompañar a sus hijos como mentores digitales, con herramientas adecuadas que respeten la dinámica familiar y la madurez de cada niño.

Y, como tú lo has indicado, el punto ideal está en el equilibrio donde navegamos sin despreocupación total ni paranoia, sino comprendiendo que es necesario tener la educación y buscar la información para poder navegar el entorno digital de manera segura y responsable.

-Cuando uno era niño, los padres enseñaban cómo comportarse en la calle. ¿Qué habilidades o consejos deberían transmitir ahora para un uso seguro de internet?

Es una experiencia universal de los padres y ocurre exactamente lo mismo respecto al internet, donde como cuando nos acompañaban en nuestras primeras excursiones, los padres de ahora deben estar presentes, no necesariamente al lado todo el tiempo, pero sí acompañando y guiando mientras sus hijos navegan la web. Además deben mantener una conversación franca y abierta sobre riesgos y oportunidades. Son ellos quienes mejor conocen la madurez de sus hijos y pueden decidir cuándo advertir sobre un riesgo mayor o cuándo permitir que aprovechen una oportunidad.

-Además de discernir si hay peligro, ¿qué otras habilidades deberían desarrollar los niños para estar seguros en internet?

Una habilidad clave es la evaluación crítica de la información. Hoy existe una enorme cantidad de contenido y no siempre es fácil distinguir lo verdadero de lo falso.

Desde Google impulsamos herramientas como Family Link para acompañamiento parental cercano de las actividades de los menores, así como programas educativos como Meet LEO, Meet LEA y Super Searchers, que ayudan a padres, educadores y niños a usar mejor la tecnología y a contextualizar la información que encuentran en línea, todas disponibles en español. Aunque cabe resaltar que si bien las herramientas de control parental ayudan, el acompañamiento activo de los padres es el factor fundamental.

Family Link es una herramienta que permite controlar el uso del internet de los miembros de la familia menores de edad. / Google

-¿Cómo cambia la inteligencia artificial el enfoque de seguridad? ¿Es seguro que los niños interactúen con las IA?

La inteligencia artificial presenta muchas oportunidades, pero cuando hablamos de niños y adolescentes debe existir siempre supervisión adulta. No se puede imaginar el uso de inteligencia artificial por menores sin la guía de padres o cuidadores, donde los adultos actúan como mentores digitales, ayudando a distinguir riesgos de oportunidades, porque los niños aún no tienen la madurez ni la experiencia de vida necesaria para determinarlos ellos mismos e utilizar estas herramientas de manera responsable.

-Países como Australia han implementado prohibiciones a las redes sociales para menores de 16 años, algo que otras naciones están considerando imitar. ¿Cuál es su postura frente a estas restricciones?

En Google creemos que prohibir el acceso a menores de 16 años no es la forma más adecuada de abordar el problema, porque esto deja a los jóvenes sin el entrenamiento previo ni preparación para la vida digital que se enfrentarán posteriormente, mientras que les hace perder las oportunidades que tuvieron sus pares de otros países en los que sí los expusieron al entorno digital.

En cambio, nos parece más adecuado combinar herramientas de control parental con educación y acompañamiento continuo, lo que les da los conocimientos, de manera progresiva, para poder navegar de manera segura y responsable.

-Prohibir es fácil, entrenar y educar es más difícil.

Exactamente. Pero entrenar es necesario para formar ciudadanos digitales responsables y empáticos. Esas cualidades son esenciales para un entorno digital seguro.

-Para cerrar, ¿cuál sería el principal consejo que darías a los padres?

Los padres tienen el deber de enseñar no solo cómo usar internet de forma segura, sino también cómo ser buenos ciudadanos digitales, que son respetuosos, empáticos y capaces de distinguir información verdadera de falsa.

Pero también deben formarse ellos mismos. No es posible que solo las empresas tecnológicas tengan la responsabilidad. Los padres deben buscar herramientas, educación e información para acompañar adecuadamente a sus hijos en esta jornada digital.

-Tienen que aprender para poder enseñar.

Exactamente. Aprender es parte esencial del proceso y no hay atajos cuando se trata de educar en el entorno digital.