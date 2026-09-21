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Los desafíos para aplicar el Reglamento de inteligencia artificial

“Es necesario desarrollar criterios que permitan medir la fiabilidad, el error, el sesgo y el desempeño según el nivel de riesgo y la finalidad de cada aplicación”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    / Giovanni Tazza

    Este mes venció el primer plazo de implementación de varias de las obligaciones previstas en el Reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial. El Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos y determinados usos privados de inteligencia artificial en sectores como Salud, Educación, Justicia, Seguridad, y Economía y Finanzas deben adecuarse a esas exigencias.

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