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Camisea II - Parte 1: La urgencia del gas

“No se trata solamente de llevar gas al Sur. Se trata de preguntarnos qué país queremos seguir construyendo, aprovechando el gas natural que tenemos”.

    Jorge Chamot
    Por

    Exministro de Energía y Minas

    Jorge F. Chamot
    Por
    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Hidrocarburos. (Foto: GEC)
    Hidrocarburos. (Foto: GEC)
    / MANUEL MELGAR

    Costó mucho tiempo (más de 20 años) lograr que se hiciera Camisea. Gracias a ello tenemos gas en muchas viviendas, aunque sea GLP en balones (otros con más suerte, gas natural por cañerías), en vehículos (ahorrando el costo de gasolina), uso en muchas industrias, restaurantes…, y lo más importante, sirvió como ancla para generación eléctrica (más del 40% de la electricidad en el país es generada con gas natural). Se crearon miles de empleos y toda una actividad alrededor del gas; se ha invertido mucho dinero en activos para utilizarlo, así como redes de distribución, almacenes, empresas distribuidoras, repartidores en camiones, carretillas, etc.

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