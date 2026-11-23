Antes de llegar a las cocinas de Lima y a las centrales eléctricas del país, el gas natural de Camisea recorre un largo camino desde la selva del Cusco, llevando energía e impulsando el desarrollo del Perú. En ese trayecto, su producción también genera importantes recursos para el Estado, que retornan a las regiones a través del canon gasífero y el FOCAM, contribuyendo al progreso de los peruanos.

Según el estudio Aportes Económicos de Camisea al Perú 2004-2025, elaborado por Macroconsult, entre 2004 y 2025 Camisea aportó al Estado más de S/ 70 mil millones en regalías e impuesto a la renta. Ese monto equivale a construir 289 hospitales, con 114 mil camas de hospitalización en total.

Buena parte de ese aporte proviene de las regalías, el pago que recibe el Estado peruano por el derecho a extraer el gas natural. En Camisea, las regalías equivalen al 37.24% del valor de la producción, una de las tasas más altas a nivel internacional.

Entre 2004 y 2025, el canon gasífero y el Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM) transfirieron más de S/ 42.3 mil millones a las regiones.

El canon que vuelve al Cusco

Si nos centramos en Cusco, región donde se encuentra el megayacimiento de Camisea, esta ha recibido cerca de S/ 36 mil millones por concepto de canon gasífero, lo que equivale a un promedio de S/ 4.5 millones diarios destinados a impulsar su desarrollo.

En la provincia de La Convención se concentra una parte importante de estos recursos. Hasta 2015, el distrito de Echarati acumuló cerca de S/ 3 mil millones por este concepto. A partir de 2016, con la creación de Megantoni, este distrito comenzó a recibir transferencias de canon, acumulando S/ 2 mil millones.

FOCAM: recursos que llegan a las regiones

El aporte también llega a las regiones vinculados al transporte del gas natural a través del FOCAM, un fondo creado por la Ley N.° 28451 que se financia con parte de las regalías. Entre 2004 y 2025, transfirió S/ 6.6 mil millones a Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima provincias, además de Ucayali

En Ica, estos recursos suman S/ 1.377 millones, de los cuales S/ 277 millones fueron transferidos a la provincia de Pisco, donde Camisea opera su Planta de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural. Estos fondos contribuyen al financiamiento de proyectos de desarrollo social en la región.

Cada vez llegando a más peruanos

Más allá de los recursos que recibe el Estado y que se traducen en progreso para las regiones, Camisea también genera beneficios económicos directos para los usuarios. De acuerdo con Macroconsult, los consumidores de gas natural en el Perú obtuvieron un ahorro económico acumulado de S/ 511 mil millones entre 2004 y 2025.

Actualmente, el gas de Camisea está presente en 12 regiones del país y genera el 35 % de la electricidad nacional, consolidándose como una fuente de energía clave para la economía y el bienestar de millones de peruanos.

Para conocer más sobre su aporte y las iniciativas de Camisea, visita www.camisea.pe.

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