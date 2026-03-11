La rotura de un ducto del sistema de transporte de gas de Camisea generó una de las mayores interrupciones recientes en el suministro energético del país. El incidente, ocurrido el 1 de marzo en el distrito cusqueño de Megantoni, obligó a reducir drásticamente el flujo de gas hacia la costa y a priorizar el abastecimiento para hogares y servicios esenciales.

La contingencia impactó en el mercado del GNV y el GLP, y obligó a industrias y generadoras eléctricas a recurrir a combustibles alternativos. Tras más de una semana de restricciones, el Gobierno anunció el cronograma para la reactivación del sistema y la normalización del abastecimiento.

Deflagración a la altura del kilómetro 43 del ducto de TGP, tomada poco después del incidente.

1. ¿Qué ocurrió con el ducto de Camisea?

El 1 de marzo se registró una deflagración en un ducto del sistema operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) en el distrito de Megantoni, Cusco. El incidente ocurrió mientras se realizaban trabajos de mantenimiento en una válvula del sistema, en los que participaban 19 contratistas.

La causa exacta aún es investigada por Osinergmin. La zona donde ocurrió la emergencia es de difícil acceso y solo puede ser alcanzada por vía aérea, lo que complicó el inicio de las labores de control y reparación.

Con el paso de los días, los trabajos avanzaron y el Ministerio de Energía y Minas informó que la reparación del ducto alcanzaba cerca del 64% de avance, mientras el operador continuaba las labores para restablecer el sistema.

Foto tomada desde el aire luego de la deflagración, que mostraría las zanjas abiertas durante labores de mantenimiento al momento del accidente.

2. ¿Por qué el suministro cayó a solo una fracción de su capacidad?

El flujo de gas natural hacia la costa se redujo drásticamente. Según informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el abastecimiento pasó de alrededor de 800 millones de pies cúbicos diarios a cerca de 70 millones, lo que equivale a menos del 10% de su capacidad habitual. Es decir, se redujo en un 90%.

El sistema fue liberando progresivamente mayores volúmenes y llegó a alrededor de 200 millones de pies cúbicos diarios, aunque ese nivel aún resulta insuficiente para cubrir la demanda total del país.

Los servicios de salud estuvieron entre los sectores priorizados en el uso del gas natural tras la rotura del ducto de Camisea.

3. ¿Cómo se priorizó el uso del gas disponible?

Ante la reducción del suministro, el Gobierno estableció un orden de prioridad para el uso del gas natural. En primer lugar, se aseguró el abastecimiento para el consumo residencial, seguido por el sistema de salud y hospitales. También se priorizó el transporte público masivo, como el Metropolitano. En cambio, el gas natural vehicular utilizado por taxis y autos particulares quedó fuera de la prioridad, ya que estos pueden operar con combustibles alternativos.

Las restricciones también afectaron a la actividad productiva. Varias industrias redujeron operaciones o recurrieron a combustibles sustitutos como el diésel o el GLP para continuar funcionando.

Además, el Gobierno dispuso medidas temporales como la suspensión de clases presenciales en Lima y Callao, y el trabajo remoto en el sector público, con el objetivo de reducir la demanda de transporte y energía mientras avanzaban las reparaciones del sistema. Con el avance de la reparación del ducto, las clases presenciales se retomaron hoy 11 de marzo.

Vehículos abasteciéndose de GLP en un grifo de Lima. La interrupción del sistema de Camisea presionó el precio de este combustible. / Julio Reaño

4. ¿Por qué subieron los precios del GLP y del gas vehicular?

La contingencia también impactó en el mercado del gas licuado de petróleo (GLP). El sistema de Camisea cuenta con dos ductos: uno transporta gas natural y otro líquidos de gas natural hacia la costa. Estos líquidos se procesan en la planta de fraccionamiento de Pisco, donde se produce el GLP.

Tras la interrupción del sistema de transporte de gas, Pluspetrol confirmó el 4 de marzo la interrupción del traslado de líquidos de gas natural hacia esa planta, lo que obligó a racionar el abastecimiento de GLP para Lima y el sur del país durante el periodo estimado de reparación.

En ese contexto, el GLP vehicular en Lima llegó a venderse hasta en S/14 por galón, cuando la semana previa no superaba los S/6, mientras que el balón doméstico de 10 kilos alcanzó precios de hasta S/100. Camisea produce alrededor del 60% del GLP que consume el país, con unos 43.000 barriles diarios frente a una demanda nacional cercana a los 71.000 barriles.

5. ¿Cuándo se normalizará el abastecimiento de gas?

Tras varios días de restricciones, el Gobierno anunció el cronograma de reactivación del sistema. El presidente José María Balcázar informó que el sábado 14 de marzo se reactivará el sistema de gas natural vehicular (GNV), lo que permitirá restablecer el abastecimiento en los grifos, mientras que el domingo se regularizaría la distribución de gas natural en Lima y Callao.

Además, el miércoles se retomaron las clases presenciales en la capital. Por su parte, el ministro de Energía y Minas informó que el país mantiene stocks de combustibles líquidos suficientes para los próximos días, entre ellos gasolina premium hasta el 19 de marzo, gasolina regular hasta el 22 de marzo y diésel 2 hasta el 21 de marzo.

En el caso del GLP, se reportaron 414.000 barriles disponibles, con alcance hasta el 16 de marzo. El abastecimiento se reforzará además con la llegada de un buque con GLP el 12 de marzo y con el inicio de producción de este combustible por parte de Petro-Perú hacia el viernes.