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Osinergmin viene analizando el video del incidente en Camisea y llevando a cabo entrevistas con los trabajadores involucrados.
Osinergmin viene analizando el video del incidente en Camisea y llevando a cabo entrevistas con los trabajadores involucrados.
Por Juan Saldarriaga

La investigación para conocer la causa-raíz del incidente que ocasionó la paralización del gasoducto de Camisea en marzo pasado ha entrado en un periodo de pausa. Esto, debido a que las muestras de la tubería siguen inmovilizadas por orden de la Fiscalía en el ‘city gate’ de Transportadora de Gas del Perú (TGP), en Lurín.

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