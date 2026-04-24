La investigación para conocer la causa-raíz del incidente que ocasionó la paralización del gasoducto de Camisea en marzo pasado ha entrado en un periodo de pausa. Esto, debido a que las muestras de la tubería siguen inmovilizadas por orden de la Fiscalía en el ‘city gate’ de Transportadora de Gas del Perú (TGP), en Lurín.

Sin embargo, Osinergmin ha logrado identificar varios incumplimientos de la empresa, “vinculados a procedimientos y al contrato [con el Estado peruano]”.

Así lo señalaron funcionarios del organismo regulador en una reunión sostenida el pasado 9 de abril con representantes de la Asociación Consumidores de Gas en el Perú y ejecutivos de empresas industriales y eléctricas afectadas por el incidente.

Allí Osinergmin reveló que viene desarrollando una investigación al margen de los estudios metalográficos a fin de evaluar aspectos tales como el mantenimiento, el cumplimiento de protocolos y las condiciones operativas del gasoducto, previas al incidente.

En esa línea, el presidente de Osinergmin, Aurelio Ochoa, señaló que se ha entrevistado al personal de TGP que estuvo involucrado el día de la deflagración, en total, 21 trabajadores. Y añadió que se está analizando los videos respectivos porque “hay una cámara permanente allí”.

“Todo eso se está analizando, cotejando pruebas y entrevistas […] pero va a tomar el tiempo que corresponda para no estar corriendo aceleradamente y que por eso se caiga el proceso”, manifestó otro funcionario de Osinergmin.

Funcionarios de Osinergmin estuvieron presentes en la zona del incidente en Camisea desde el primer día.

En tal sentido, el regulador indicó que TGP ya es objeto de fiscalización en lo que respecta a su obligación de garantizar una disponibilidad del 99% en el gasoducto porque “no cumple”.

Ello debido a que, ante una situación de emergencia, el contrato de concesión establece que debe reponer el servicio en, aproximadamente, cuatro días.

En este caso, sin embargo, la reposición demoró 13 días, lo que demuestra que esa parte del contrato no se cumplió.

CAUSA RAÍZ

En lo que respecta al análisis técnico del incidente en el gasoducto, Osinergmin subrayó que todavía no tienen una respuesta contundente “respecto a la causa exacta porque eso está en plena investigación”.

Detalló, no obstante, que apenas la Fiscalía desmovilice las muestras metalográficas, estas serán llevadas a un laboratorio en Houston para su correspondiente análisis.

“El acuerdo es que, de esas muestras de laboratorio, una parte será analizada por Osinergmin y otra parte por TGP”, manifestó Ochoa.

Osinergmin se reunió con las empresas afectadas por la paralización del gasoducto.

Añadió que las muestras que les correspondan serán analizadas por un experto internacional pues, aunque conocen de esa temática, es preferible no ser juez y parte, por lo que realizarán una consulta externa con terceros.

A la reunión asistieron representantes de Sudamericana de Fibras, Kallpa Generación, Fenix Power y Alicorp.