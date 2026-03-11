Escuchar
Resumen

Por Christian Silva

La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) informó este martes que van a aumentar a 86 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) el suministro de gas natural, en el marco de los trabajos de reparación del ductos en Megantoni, Cusco.