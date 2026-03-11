La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) informó este martes que van a aumentar a 86 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) el suministro de gas natural, en el marco de los trabajos de reparación del ductos en Megantoni, Cusco.

Ya el domingo, la empresa había señalado que se encontraba en condiciones de elevar el suministro de gas natural de 70 MMPCD a 80 MMPCD. A su vez, la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Denisse Miralles, sostuvo ese día que este aumento era marginal, pero que permite relajar las medidas de racionamiento de este recurso.

“Normalmente son 80 MMPCD los que alimentan esta ciudad”, indicó a Latina.

Por otra parte, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ángelo Alfaro, sostuvo este martes que el avance de la reparación de ductos se encuentra en un 52%.

Además, el presidente José Balcázar expresó este miércoles que las tuberías necesarias para la reparación del ducto han sido trasladadas a zonas de intervención, en el marco de los plazos establecidos para culminar con la reparación de esta infraestructura.

“De acuerdo con el cronograma de trabajo, TGP prevé culminar la instalación de tuberías hasta el viernes. Esto nos permitirá iniciar inmediatamente el proceso de normalización del suministro de gas natural en el país. El sábado 14 se reabrirá el sistema de gas para los grifos, lo que permitirá reiniciar la distribución de GNV y comenzar el abastecimiento progresivo”, señaló.

— Consejo de Ministros (@pcmperu) March 11, 2026

Reiteró que se espera que el domingo 15 el sistema de distribución de gas se encuentre regularizado en Lima y Callao.

Cantidad

Eduardo Ramos, director en Optima Energy Perú, recordó que este aumento no favorece a todos, sino a los que se encuentran en el orden de prioridad de racionamiento dispuesto por el Ejecutivo.

“Se ha determinado, en primer lugar, el consumo residencial, el GNV para el transporte masivo y de ahí se ha liberado [a otras actividades]”, indicó.

En ese sentido, indicó que, según la resolución directoral del Minem, se permite la asignación de volúmenes a determinadas industrias priorizadas.

Cabe recordar que el uso del gas natural está asegurado para actividades como la salud, las industrias alimentarias, los servicios básicos, las telecomunicaciones, el transporte y la logística, el sistema financiero, el proceso electoral y la seguridad y orden interno.

Ramos reiteró que los 16 MMPCD adicionales no alcanzan para cubrir la demanda, pero precisó que es importante esta cantidad, dado que significa que se está incrementando el volumen disponible de suministro.

A su vez, Erick García, exdirector general de Hidrocarburos del Minem, consideró que la cantidad adicional ayuda bastante al mercado, debido a que se prioriza a camiones exclusivos de gas natural.

Asimismo, Arturo Vásquez, director de Investigación en Gerens, coincidió en que este aumento será de gran ayuda para los vehículos de transporte y los hospitales, así como para medianas empresas.

“El aumento se da porque se prevé que se reparará el ducto antes. El tema de TGP es muy coyuntural. El año pasado también ocurrió una falla en el ducto y lo repararon rápido, pero ahora hubo mal clima y hubo una fuga de gas con fuego. Por seguridad se ha esperado hasta apagar el amago de incendio”, explicó.

Reparación

De acuerdo con TGP, el proceso de reparación consta de tres etapas.

La etapa de preparación, donde se traslada al personal y a la maquinaria crítica, con más de 120 personas desplegadas y más de 80 vuelos realizados, entre cargas y personas.

Luego, se instalan eyectores de ductos de gas y se aisla el tubo de líquidos para extinguir el siniestro. También se realizan excavaciones para iniciar el proceso de reemplazo del ducto.

La segunda etapa es el inicio de actividades de reparación, en la que se corta y retiran las tuberías dañadas, de más de 3,5 toneladas cada una. Posteriormente, se reemplazan las tuberías, se hacen trabajos de soldadura y se realizan las pruebas de verificación del ducto.

La tercera etapa es la normalización del sistema, el cual dura 18 horas. Esto comprende el desplazamiento de oxígeno del interior de la tubería para evitar una combustión.

Finalmente, se inicia el llenado de la tubería, su presurización y se comienza con la entrega de gas natural.