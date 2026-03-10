La empresa Repsol Perú informó este martes 10 de marzo que, ante la crisis de combustibles que atraviesa el Perú, decidió adoptar “medidas extraordinarias” de suministro adicionales a su planificación habitual.
Ello, según explicó, con la finalidad de cubrir el incremento de demanda de diésel “asociada al mayor consumo del sistema eléctrico nacional, así como el de gasolinas asociada a la sustitución del GLP y GNV”.
En un comunicado, añadió que las restricciones temporales que pueden observarse en algunas estaciones de servicio pueden deberse a “razones logísticas de los diferentes comercializadores”, debido al uso intensivo de cisternas y el incremento de tiempos de carga en plantas por el volumen excepcional de despachos.
Además, aseguró que la producción en la refinería La Pampilla se encuentra operativa al 100% y cuenta “con un plan de suministro plenamente comprometido para atender la demanda proyectada de diésel y gasolinas de todos nuestros clientes”.
“Reiteramos que nuestra planta de ventas y nuestra refinería están plenamente operativas. Esta coyuntura local coincide con un entorno geopolítico internacional complejo que ha generado alzas en los precios del crudo y sus derivados. Repsol reafirma su compromiso con el Perú y con la continuidad del suministro energético que el país requiere”, finalizó la firma.
