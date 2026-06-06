Los usuarios de estaciones de servicio (grifos) valoran más la calidad y la medición honesta del combustible antes que el precio, según el Estudio de Marcas 2026 de Arellano Consultoría para Crecer.

En esa línea, los peruanos que acuden a recargar gasolina, gas o diésel, piensan primero en dos cadenas de combustibles: Primax (42%) y Repsol (30%), seguidas un poco más lejos por Petro-Perú (9%), Pecsa (4%), Shell (3%) y Ava (2%).

“Lo más importante para el consumidor es el producto, pero también la transparencia y la rapidez con la que es atendido”, señala Jorge Rubiños, director comercial de la firma consultora.

Otros atributos importantes, según Arellano, son su ubicación y accesibilidad, la variedad de combustibles que expende y la seguridad.

Y a ello cabría agregar los servicios adicionales que ofrecen, porque los grifos ya no son solamente puntos para el abastecimiento de combustibles sino lugares donde hay tiendas de conveniencia que ofrecen bebidas y alimentos.

Particularmente llamativo en ese sentido es Primax, firma que lidera el Top of Mind, además de los indicadores de frecuencia, preferencia y número de compras (recurrencia) entre los consumidores peruanos de hidrocarburos.

Primax y Repsol son líderes indiscutidos de recordación en estaciones de servicios.

De acuerdo a Primax, esto obedece a que viene trabajando constantemente para “asegurar que cada punto de contacto con la marca genere una experiencia positiva para el consumidor a través de una experiencia de servicio de calidad, un programa de lealtad exitoso como Bonus y la construcción de una marca cercana para sus clientes”.

Así, manifiesta que su estrategia se basa en la diferenciación y en consolidar un posicionamiento de marca Premium.

Todo ello, sustentado en pilares como el alto valor de la marca, una amplia cobertura a nivel nacional –con más de 700 estaciones de servicio–, combustibles aditivados de alta calidad, la propuesta de su tienda de conveniencia (LiSTO!) en café y alimentos y una experiencia de servicio cercana y amable.

Repsol, por su lado, lidera la recordación espontánea tanto en Lima como en el sur del Perú, mientras que Petro-Perú demuestra fortaleza en la región norte, ocupando el segundo lugar de recordación después de Primax.

El informe de Arellano también resalta el empuje de Ava, cadena de grifos que viene ampliando su cobertura tanto en Lima como en provincias, pero principalmente en la zona norte.

La consultora no hace mención del oriente y el centro del Perú, donde Petro-Perú debería tener un nivel de recordación significativo debido a su rol subsidiario en la economía.

Los grifos con la bandera de Petro-Perú son los terceros más recordados por los peruanos.

El perfil de los encuestados por Arellano está conformado por hombres y mujeres dependientes laborales con énfasis en los segmentos A y B, con una edad promedio de 37 años.