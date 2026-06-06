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La compañía anunció que también adquirirá las estaciones de servicios y tiendas de conveniencia de Terpel en Perú. FOTO: GEC.
La compañía anunció que también adquirirá las estaciones de servicios y tiendas de conveniencia de Terpel en Perú. FOTO: GEC.
Por Juan Saldarriaga

Los usuarios de estaciones de servicio (grifos) valoran más la calidad y la medición honesta del combustible antes que el precio, según el Estudio de Marcas 2026 de Arellano Consultoría para Crecer.

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